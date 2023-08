Milei y Bullrich, los blancos preferidos de Sergio Massa

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, envió un mensaje a los jóvenes y, en una crítica al candidato Javier Milei, de La Libertad Avanza, sostuvo que "los problemas no se resuelven con dos frasecitas cortas y simpáticas".

"Me parece que nosotros tenemos que poder contarles a esos chicos que pueden tener un futuro", sostuvo Massa, al ser consultado sobre qué pasó con el voto joven que fue captado por Milei en las PASO.

En declaraciones al canal Crónica, el titular del Palacio de Hacienda consideró que los jóvenes muchas veces "sienten que la política es un lugar donde todos pelean y a veces sus problemas son que salen a bailar y los cagan a palos".

"Pero los problemas no se resuelven con gritos ni con frasecitas cortas y simpáticas, porque gobernar es otra cosa", recalcó Massa.

En tanto, deslizó otra crítica a la candidata Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, por sus dichos de entrar al Banco Central para ver las reservas.

"Hay que avisarle que el dinero es electrónico hace mucho tiempo, que las reservas se cuentan por el oro que tenés en Ginebra, en Basilea", dijo el ministro de Economía.

En tanto, se refirió a las declaraciones del diputado Eduardo Valdés sobre que debía dejar el Ministerio para dedicarse a la campaña electoral y señaló que el legislador se disculpó con él por mensaje porque no había querido decir eso.

"Me mandó 200 mensajes pobre, explicando lo que quiso decir, me quiso poner en valor y terminó generando ruido", enfatizó el líder del Frente Renovador sobre el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.