CRAS sumó más atletas para los Juegos Evita

Durante el martes y miércoles continuaron las finales de los Juegos Santafesinos en distintos deportes y categorías, para seguir clasificando deportistas a los Juegos Nacionales Evita que se realizarán del 25 al 30 de septiembre en Mar del Plata.

En este caso fue en Santa Fe, siendo el atletismo uno de los deportes que volvió a darle satisfacciones a nuestra ciudad con más clasificados a través de la delegación de CRAS. En las finales de la categoría Sub 14 y Adaptado sumó otros tres representantes con pasaje para la ciudad feliz. Recordemos que la semana pasada se habían clasificado diez en Sub 17.

Lograron el objetivo mayor estos atletas entrenados por Leandro Bonamino: Josefina Gutiérrez, en 80 y 150 metros llanos; Tobías Barra, en marcha atlética, y Joaquín Carballo (atletismo adaptado Sub 17) en lanzamiento de la bala.

Además cumplieron meritorias performances Valentín Alfonso (entrenado por Rocío Donnet) en vallas, Rodrigo Solís y Agustín Suárez (entrenados por Bonamino) en lanzamiento de martillo.



EQUIPOS EN EL PODIO

Si bien no lograron clasificar a los Evita, cumplieron meritorias performances distintos representativos de deportes de conjunto de nuestra ciudad.

El Sub 16 de handball de Almagro finalizó en la tercera posición y de tal modo obtuvo la medalla de bronce. En Santa Fe los cadetes rafaelinos lograron dos triunfos, frente a Pumas de Avellaneda (Región Reconquista) y Casilda (Región Venado Tuerto), mientras que tuvieron dos derrotas, contra Escuela SEN de Santa Fe y el Club Amistad y Unión de Rosario, que finalmente fue el clasificado a los Evita.

Por su parte, el Sub 16 femenino de 9 de Julio obtuvo también un meritorio tercer puesto con estos resultados: vs. Rufino 1 a 1 (Jimena Montes). Ganó Rufino por penales australianos. Frente a Old Resian de Rosario 1 a 7 (gol de Morena Breckes). Ante CRAI de Santa Fe 0 a 2 y contra Adelante de Reconquista 2 a 0 (goles de Margarita Aversa y Ludmila Dechiara).

También el voley de Almagro fue protagonista en las definiciones de la categoría Sub 15 de los Juegos Santafesinos.

Las chicas de la entidad de calle Garibaldi disputaron cuatro partidos con una victoria y tres derrotas, quedando en el cuarto puesto. El triunfo fue frente a Adelante de Reconquista por 2 a 0 (25/18 y 25/20), mientras que las derrotas se produjeron ante Olimpia de Santa Teresa 2 a 0 (23/25 y 21/25); frente a Sonder de Rosario 2 a 0 (21/25 y 21/25), y ante Villa Dora de Santa Fe 2 a 0 (11/25 y 12/25).

Cabe destacar que Almagro también tendrá al equipo Sub 17 en las finales clasificatorias para los Evita, previstas para el 30 y 31 de agosto en nuestra ciudad.