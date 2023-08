El asesor de moda murió ayer a los 49 años

El fallecimiento de Mariano Caprarola generó numerosas muestras de dolor. El asesor de moda acaba de fallecer a los 49 años tras su internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Había ingresado el lunes para hacerse un estudio y murió cuando le habían dado el alta. Le había entablado juicio a Aníbal Lotocki, el mismo cirujano plástico que operó a Silvina Luna, se destacó en Gente.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto por la muerte del asesor de moda. La información se conoció ayer a la tarde y genera estupor debido a que fue una de las primeras víctimas de Aníbal Lotocki.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron en boca de allegados, el domingo se fue a hacer un estudio del calcio al Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT). Hoy, cuando le dieron el alta, se descompensó y perdió la vida.

“Yo sabía que se iba a internar. Se estaba sacando las piedras que se le generaron por la operación que se hizo con Aníbal Lotocki. Fue una de sus primeras víctimas. Se estaba haciendo desde hace tiempo un tratamiento. Hace una semana me llamó llorando porque sus riñones estaban mejor”, afirmó Sandra Borghi, amiga, en Poco Correctos por eltrece.

“Entró al quirófano, se descompensó y no lo pudieron reanimar. No lo puedo creer”, informó la periodista que estaba invitada y se sorprendió con la noticia.

LA OPINIÓN en elogiosas crónicas de los años 2017 y 2018 destacó la actividad del mediático, resaltando sus visitas a nuestra ciudad, ya sea ofreciendo capacitación y otras actividades impulsadas por Pura Tendencia y la agencia UMO.