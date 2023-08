Triunfo de Ferro, goleada de Ben Hur

Anoche se puso en marcha la novena fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos. En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado superó 1-0 a 9 de Julio gracias al gol de Fernando Romero, de penal, a los 23 minutos del complemento. En Reserva fue 1 a 1.

Con esta victoria el conjunto del Bocha Born alcanzó los 20 puntos, y quedó expectante a lo que pueda hacer el domingo el líder Sportivo Norte.

En el otro adelanto, Ben Hur goleó 4-1 a Argentino de Vila y se mantiene como único escolta del Negro, con 21 unidades.

Los goles para la victoria de la BH fueron marcados por Juan Bessone (16m PT), Luciano Ojeda (19m PT), Diego López, de penal (38m PT) y Maximiliano Weisheim (44m PT). Para la visita descontó Juan Sequeira (21m ST). En Reserva fue victoria de Vila por 3 a 1.



SIGUE HOY. Jueves 17: 21.30hs Dep. Josefina vs Peñarol (Mauro Cardozo), Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela (Darío Suárez); 22.00hs Unión de Sunchales vs Atlético de María Juana (Franco Ceballos). Viernes 18: 21.30hs Dep. Ramona vs Dep. Libertad Domingo 20: 15.30hs Sportivo Norte vs Florida de Clucellas, Brown San Vicente vs Dep. Aldao, Arg. de Humberto vs Arg. Quilmes.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 24, puntos; Ben Hur 21; Ferrocarril del Estado 20; 9 de Julio 17; Peñarol 16; Libertad 15; Quilmes 13; Atlético de Rafaela 11; Dep. Aldao 11; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Brown San Vicente 7; Unión 6; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 1.