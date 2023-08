Comienza la Copa de la Liga Profesional con mucho en juego

Los principales goleadores del último torneo no estarán, ya que Mateo Retegui (Genoa), Michael Santos (FC Juárez), Pablo Vegetti (Vasco da Gama), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Alejo Veliz (Tottenham) fueron transferidos al exterior en el receso.

La Copa de la Liga Profesional se pondrá en marcha este jueves en su cuarta edición con mucho en juego: un título, la clasificación a las copas sudamericanas y dos descensos.

Dos semanas después del final de la Liga Profesional que conquistó River Plate, la Primera División del fútbol argentino se reanudará con un torneo decisivo para muchos de los 28 equipos.

La Copa de la Liga Profesional consta de dos zonas (A y B), con 14 equipos cada una que disputarán trece fechas más una jornada interzonal en la que se jugarán la mayoría de los clásicos de nuestro fútbol.

Los primeros ochos equipos (cuatro de cada zona) clasificarán a los cuartos de final que se disputarán de la siguiente manera: los primeros contra los cuartos y los segundos contra los terceros.

Los cruces se jugarán a partido único de eliminación directa en estadios neutrales (la duda es si habría público de ambos equipo en cada cotejo), y en caso de empate habrá directamente definición por penales.

Los mismo sucederá con la semifinal y para la final se incorpora una prórroga de dos tiempos de 15 minutos, en caso de igualdad.

La primera etapa se disputará entre este jueves y el 26 de noviembre, con tres fechas entre semana, en principio, programadas para el 20 de septiembre; y el 18 y 25 de octubre. La fase final, en tanto, será entre el 3 y el 16 de diciembre.

El ganador de la Copa de la Liga Profesional jugará el Trofeo de Campeones 2023 contra River Plate y jugará la Copa Libertadores con el cupo de Argentina 2.

Por su parte, el campeón del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Internacional (trofeo que estrenaron Boca y Racing en Emiratos Árabes) con el equipo que termine primero en la tabla anual.

River Plate, campeón de la Liga Profesional con dos fechas de antelación, asoma como el principal candidato al título.

El equipo de Martín Demichelis mantuvo la base del equipo campeón y sumó refuerzos de lujo como Facundo Colidio y Manuel Lanzini para la Copa Libertadores, pero inesperadamente se despidió en octavos de final al caer por penales ante Inter de Porto Alegre.

El "millonario" encabeza la Zona A que se perfila para ser una de las más atractivas ya que de los 14 integrantes, hay 10 que pelearán por la permanencia en la máxima categoría.

Arsenal, el último en ambas tablas; Huracán y Colón, que arrancan en zona de descenso por tabla anual; apenas por encima están Independiente, Vélez, Instituto, Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata; mientras que Barracas Central y Atlético Tucumán no deberán descuidarse.

Talleres, subcampeón de la LPF, Rosario Central y Argentinos Juniors, ambos en zona de acceso a la Sudamericana, completan la Zona A.

En la Zona B conviven Boca Juniors y Racing Club, los únicos representantes argentinos en cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, junto con Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que están entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

San Lorenzo, con los refuerzos que no pudo usar en la Sudamericana, en donde fue eliminado por San Pablo, intentará repetir la gran campaña que realizó en la primera parte del año y en camino hacia el título también afirmarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Además de Defensa y Estudiantes, Lanús, Godoy Cruz, Newell's, Belgrano y Tigre pelearán por el ingreso a las copas internacionales.

Y los más comprometidos de la Zona B son Central Córdoba, Unión, Sarmiento y Platense.

El mercado de pases tuvo importantes movimientos de altas y bajas en la mayoría de los equipos, con muchos exAtlético de Rafaela en el radar de varios. Lucas Blondel (Boca), Axel Werner (Rosario Central), Ignacio Pussetto (Huracán), Marcelo Barovero (Banfield).

Los principales goleadores del último torneo no estarán ya que Mateo Retegui (Genoa), Michael Santos (FC Juárez), Pablo Vegetti (Vasco da Gama), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Alejo Veliz (Tottenham) fueron transferidos al exterior en el receso.

Sin embargo, el fútbol argentino incorporó figuras de renombre como el uruguayo Edinson Cavani (Boca), Juan Fernando Quintero (Racing) y el mencionado Lanzini, quien volvió a River directamente de la Premier League.

Los equipos que se jugarán la permanencia también salieron en busca de refuerzos importantes como Vélez (Braian Romero), Independiente (Federico Mancuello), Huracán, que sueña con la vuelta de Nacho Pussetto, y Banfield que hoy anunciaría el arribo de Barovero.

La ventana de pases estará abierta hasta el 31 de agosto y seguramente habrá más entradas y salidas ya que la fecha coincide con el cierre del libro europeo.

Los hinchas, por su parte, tendrán la posibilidad de ver en los estadios, al menos, seis partidos de su equipo pero con un aumento tanto en las cuotas sociales anunciadas en las últimos días como en las entradas generales que tuvieron un incremento del 40%.

La general costará entre 4.000 y 4.900, los jubilados, pensionados y damas pagarán entre 1.600 y 2.500 y los menores entre 850 y 1.250 pesos.