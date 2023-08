El litro de nafta en Rafaela ya superó la barrera de los $300

Tal como lo había adelantado este Diario, desde este miércoles se ha registrado una nueva suba en los precios de los combustibles en nuestra ciudad. Axion y Shell (el martes ya lo había hecho en las ciudades de Santa Fe y Rosario), aumentaron sus precios en los surtidores rafaelinos, llegando el litro de la nafta súper a superar los $300 por litro. Según se informó la suba ronda un 12,5% luego del cierre del acuerdo de precios con el gobierno. En tanto, YPF decidió que por ahora no modificará sus precios. Así, las pizarras en las estaciones de servicio locales quedaron de la siguiente manera:

Shell: Súper, $302.2 (antes $268.5). V-Power Nitro+Nafta: $377,2 (antes $335.3). Evolux Diesel: $341,8 (antes $299.8). V-Power Nitro+Diesel: $425.8 (antes $378.5).

Axion: Súper $298.4 (antes $266.2). Quantium $378 (antes 335.6). Axion Diesel: $348.7 (antes $310). Quantium Diesel: $423.2 (antes $376.2).

YPF: Súper $255.8. Infinia: $326.1. Infinia Diesel: $367.7.



NO DESCARTAN NUEVOS INCREMENTOS

Para compensar los efectos de la devaluación, Axion y Shell actualizaron las pizarras de sus estaciones de servicio un 12.5% y el mes próximo harían un ajuste similar. Se prevé que YPF modifique sus precios en las próximas horas. El saldo del dólar oficial y la suba del informal provocaron un fuerte impacto en los surtidores en la provincia en donde el litro de nafta súper está por encima de los $300. El 1° de agosto el combustible aumentó un 4,5%, en todo el país, producto del acuerdo que el gobierno tenía con las empresas, el cual acercaba un poco más el precio interno de la internacional por la necesidad de importar. "El el día de hoy -por el miércoles- los precios aumentaron un 12,5% sobre el precio vigente la semana pasada ante las elecciones, producto de la devaluación que ha tenido el dólar oficial", confirmó a AIRE, Alberto Boz presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior. Al respecto, Boz explicó que el barril de crudo se mide con el dólar oficial, de un día para el otro las petroleras tuvieron en sus costos un 22% de aumento de su principal insumo que es el crudo. Desde el sector no descartan que se aplique un nuevo aumento en lo que resta del mes, en lo que sería el tercero en lo que va de agosto. En relación a los precios que aún se reflejan en la pizarra de YPF, Boz aclaró que en breve tendrá que "acomodar sus valores" porque todas las petroleras del país están trabajando al 90% de su capacidad de destilación, un factor que no colabora a autoabastecer el consumo interno de Argentina.