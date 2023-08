Una foto de unidad y con la vista puesta en octubre

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, se reunió ayer con su ex competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta, en busca de consensuar una foto de unidad que apunte a reunir la totalidad de los votos que obtuvo el espacio en las primarias del domingo pasado.

Minutos antes de las 11:00, Bullrich y Rodríguez Larreta arribaron al Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron juntos por más de una hora.

Fueron acompañados por Luis Petri, compañero de fórmula de la exministra de Seguridad, y Gerardo Morales, que secundó al jefe de Gobierno porteño en el binomio.

El cónclave tuvo como objetivo evaluar y analizar los resultados de las PASO para definir el rumbo de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Bullrich viene de imponerse ante el mandatario de la Ciudad por un amplio margen. Sin embargo, la totalidad de los votos conseguidos por ambos no le alcanzó a la marca Juntos por el Cambio para quedarse en el primer lugar como espacio político más votado. La coalición opositora quedó en segundo lugar, por detrás del libertario Javier Milei (que obtuvo 30%), con 28%.

Según pudo saber Noticias Argentinas, desde las filas bullrichistas sostienen que la contienda interna en JxC le quitó nitidez al mensaje de Bullrich y que por esa razón no logró romper la barrera del 20% como esperaban.

Con los resultados sobre la mesa, Los Halcones esperan alinear a toda la tropa discursivamente y lograr pescar en el estanque de Milei, aunque todos coinciden que se tratará de una difícil tarea. A su vez, agregan que el tono "tibio" que le dio Rodríguez Larreta empañó la propuesta de "cambio".

El escenario de tercios, sumado al caudal que pueden aportar los ciudadanos que no fueron a las urnas el domingo, que representan el 30% del padrón electoral, pueden ser determinantes en la lucha para ingresar a un eventual balotaje.

El 28% que consiguió Juntos por el Cambio es seguido muy de cerca por Sergio Massa, que sumado al porcentaje obtenido por Juan Grabois, llegó al 27% de los votos para Unión por la Patria.

Es así que los tres espacios más competitivos llegarán a octubre sacándose chispas en un margen de solamente 3 puntos.