Fuerte caída en el precio internacional de la leche en polvo

En la última edición del evento GDT de esta semana, el precio promedio general de los lácteos cayó un 7,4%, ubicándose en US$ 2.875/tonelada , el nivel más bajo desde junio de 2020.

Pero, a diferencia de eventos anteriores, no todas las categorías mostraron cambios negativos. Los quesos fueron la excepción y experimentaron una apreciación de precio promedio de 5,8%, cotizándose la categoría a US$ 4.127/tonelada.

Sin embargo, la mayor variación continuó observándose en la leche en polvo entera, la cual experimentó una caída de 10,9%, con su precio promedio de US$ 2.548/tonelada renovando el nivel más bajo de los últimos siete años.

Otros rubros, como la leche en polvo descremada y la manteca, también continuaron enfrentando devaluaciones, de 5,2% y 3,0%, respectivamente, con la leche en polvo descremada cotizando a un promedio de US$ 2.333/ton y la manteca a US$ 4.539/ton.

Nuevamente, estas caídas estuvieron relacionadas con un aumento en el volumen negociado durante el evento. Con un incremento del 3,0%, el volumen total comercializado alcanzó las 33.580 toneladas, el mayor volumen de los últimos tres años.

Dentro del mercado de futuros, los contratos de leche en polvo en la Bolsa de Nueva Zelanda (NZX) también continuaron cayendo. Para ejemplificar esta caída, los futuros con vencimiento más cercano, para el 23/Sep, pasaron por una caída de US $ 435/tonelada en el último mes, generando un reajuste en el valor del contrato de -14% en este período. Los precios de futuros establecidos por la GDT también sufrieron otro reajuste negativo, siguiendo los precios de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda.

Tanto la continua caída de los futuros de leche en polvo como las caídas de los precios GDT siguen reflejando la débil demanda china. Con indicadores económicos que no apuntan a una perspectiva positiva para el consumo interno en el gigante asiático, las expectativas del mayor consumidor mundial siguen siendo negativas, presionando también los precios de negociación de los derivados lácteos.

Por otro lado, luego de períodos de caída en la producción mundial de lácteos, el volumen de producción de las principales regiones exportadoras se ha ido recuperando en 2023. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene un crecimiento anual en el volumen de producción de leche de 3,4% de enero a junio de este año. Además, la producción en el país también inicia su período de crecimiento estacional, lo que contribuye a una mayor oferta en el mercado.

Además, Argentina y Uruguay iniciaron el período de crecimiento estacional en su producción de leche, lo que se tradujo en un aumento de la disponibilidad para nuevas ventas.