Campaña de soja: a poner el foco en la disponibilidad y calidad de semilla

Estamos entrando nuevamente a la campaña de la gruesa, transitando un año lleno de dificultades y desafíos, donde el sector y todos los argentinos debemos prepararnos para transitarlo de la mejor manera. Sequía, problemas productivos, tipos de cambios múltiples, inflación, tasas crediticias y el actual entorno eleccionario son algunas de las piedras que tuvimos que sortear en el camino.

No obstante, una nueva campaña reabre el camino de la esperanza hacia nuevas oportunidades, donde el dinamismo de nuestro sector ha demostrado en nuestra historia que siempre le ha encontrado la vuelta para ir gestionando los tiempos de crisis. Estamos avizorando un año con pronósticos más alentadores en cuanto a lluvias y esto para la agricultura remedia un factor que como productores no podemos manejar y es clave para tener éxito productivo.

Aún así, en lo que respecta la campaña de soja está aconteciendo otro tema muy importante a resolver que es la disponibilidad y la calidad de semilla para garantizar la implantación del cultivo en la próxima campaña.

“El daño que produjo la sequía y las heladas tempranas generó una merma extremadamente importante en la disponibilidad de semilla de soja necesaria debido a los menores rindes y al impacto en la calidad provocando un daño ambiental, en este insumo que es clave para iniciar el cultivo de soja. Tanto en los semilleros que se ocupan en producir semilla fiscalizada de autógamas en la región, como la producción de semilla de uso propio que realizan algunos productores, reunieron complicaciones productivas que atentaron con la calidad y es posible que cueste reunir volumen de semilla de calidad y variedades selectas para la mejor planificación de la nueva campaña”, relató el Ingeniero Santiago Roldán, Gerente de Agroinsumos de la Lehmann.

Según el profesional, los semilleros y los productores que hacen uso propio de la semilla realizan pruebas de germinación para testear si la semilla tiene el poder germinativo acorde. “Esta prueba es muy común y ayuda a seleccionar los lotes de semillas que se clasificarán y de destinarán a simientes para implantar la nueva campaña. Sin embargo, este tipo de test en años complicados como los que tuvimos no alcanzan para tener la tranquilidad que la semilla llegara al tiempo de la siembra con buena calidad y es necesario recurrir a otros tipos de test que nos anticipan la viabilidad que la misma tendrá en el futuro, siendo más asertivos a la hora de elegir los lotes”, dijo.

De la experiencia que reúne la Cooperativa, con el equipo técnico y con profesionales del semillero, se observan aún con poderes germinativos altos: “esto quiere decir que peligra la degradación de la semilla debido a que el daño ambiental de algunos lotes con destino a producción de semillas impactará en la calidad y será muy arriesgado destinar esos lotes”, marcó el ingeniero.

Cabe destacar que los asesores técnicos comerciales de la Lehmann ya se encuentran trabajando y colaborando con los productores asociados en el asesoramiento de esta campaña, invitándolos a tomar partida para adquisición temprana de semillas, así como el paquete tecnológico para su correcta implantación, para garantizar la correcta implantación.