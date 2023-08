Una jugada oficial que generó revuelo y críticas muy fuertes en el sector

Ante la escalada de precios minoristas que generó la devaluación del 18% que aplicó el Banco Central (BCRA) al dólar mayorista y la disparada del dólar libre, a primera hora de la tarde del martes el Gobierno había suspendido las exportaciones de carne vacuna.

La información llegó de manera oficial por parte de voceros de la Aduana, pero tiempo después fue desmentida por el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo. De todas maneras, el propio funcionario confirmó negociaciones por el precio de la carne.

"Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es llevar certidumbre a los sectores productivos y tranquilidad a la gente. Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes", afirmó en su cuenta de twitter oficial.

En definitiva, lo que ocurrió es que la suspensión no llegó a formalizarse, pero claramente el Gobierno presionó a los frigoríficos para acordar precios, teniendo en cuenta el alza de los valores registrados en las primeras 48 horas de esta semana. De hecho, la "Unidad de Renegociación de Precios", que encabeza Guillermo Michel, informó en la noche de martes que la nueva pauta de aumentos para los Precios Justos es del 5% mensual para los próximos 90 días.

Cabe destacar que anteayer en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se observó una fuerte suba de precios. Por un lote de novillitos livianos se alcanzó un valor fuera de base de $ 1.000 el kilo vivo. Las vacas en sus distintos tipos se colocaron con un 20% de crecimiento y los toros, obtuvieron subas de un 24%.



“CHANTAJEAN SI NO ACUERDAN”

Las idas y vueltas generadas por el Gobierno en el día de ayer con respecto a la carne vacuna, provocaron una escalada de críticas por parte del sector.

Desde CICCRA señalaron que la amenaza del cierre de exportaciones que realizó el Gobierno ya es una práctica habitual: “chantajean, no dan permisos de exportación si no acuerdan precios y cantidades”.

El presidente de la entidad, Miguel Schiariti, recordó que en Argentina se consumen cerca de 200.000 toneladas por mes y los acuerdos son por 10.000 o 12.000 toneladas “Esto se vende en grandes ciudades del país y por lo tanto, la carne que debe llegarle a menor precio a la gente que más necesita, no compra en esos supermercados, sino que lo hace en el local de cercanía”, indicó.

Y concluyó: “es una payasada más de este Gobierno para decir que hace algo por los consumidores, cuando en realidad no hace nada”.



“FALTA DE UN PLAN INTEGRAL Y DESIDIA”

La cadena maicera rechazó de manera contundente un eventual cierre de exportaciones de carne y leche, tal como se rumoreó a comienzos de semana, entendiendo que “ese tipo de medidas erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraigan la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo”.

Como ocurrió en otras oportunidades, la entidad advirtió que un cierre de mercados logra un efecto contrario al deseado, generando una brutal caída de la producción y perjudicando a toda la cadena de valor. “A su vez, denota la falta de un plan integral y la desidia con la que se toman medidas que paralizan el desarrollo del ecosistema maicero, que es el 2° mayor generador de divisas”, indicaron.

“Medidas así desperdician ese escenario alentador, frenan la innovación, generan problemas para el abastecimiento local y de los mercados de exportación. En consecuencia, los mercados compradores internacionales toman nota de los cambios abruptos y constantes de la oferta argentina y castiga con mermas de precios y abastecimiento en otros países competidores”, indicaron.

Para concluir, desde la cadena maicera reclamaron la necesidad de contar con “un horizonte claro, donde podamos conocer las reglas de juego y a su vez terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar, cuando sabemos a ciencia cierta que nos sobran recursos para hacer las dos cosas”.