Expectativa por un Congreso que podría sacar descensos

El sábado 26 de agosto se realizará en San Juan el segundo Encuentro de Dirigentes de Fútbol del interior del país, del que podrían surgir importantes novedades sobre el Federal A. En este cónclave estarán presentes el presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia, y el referente del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

Desde hace bastante tiempo existe el rumor que en este Congreso podrían determinarse la quita de al menos dos de los cuatro descensos que por reglamento se fijó al comienzo del año, en esta categoría. De todos modos, hasta que culmine este Encuentro no se tendrán mayores precisiones.

El Club 9 de Julio tiene previsto participar y en tal sentido estarán viajando cuatro dirigentes. También estará presente la Liga Rafaelina.

Cabe mencionar que en estos momentos los cuatro equipos que estarían perdiendo la categoría son: Liniers de Bahía Blanca (Zona 1), Peñarol de San Juan (Zona 2), Gimnasia de Concepción del Uruguay (Zona 3) y Crucero del Norte (Zona 4).

El rumor que viene circulando tomó más fuerza luego de la decisión de la Liga Profesional de quitar un descenso, hace un par de meses. Al fin y al cabo una gran desprolijidad como tantas que se han dado en los últimos años en el fútbol argentino.



DIRIGE BILLONE

El CF dio a conocer ayer las designaciones para la fecha 26 del Federal A a disputarse este fin de semana. El encuentro que disputará 9 de Julio el domingo a las 15.30, en el estadio Leoncio Benitez de Corrientes ante Boca Unidos, será dirigido por Matías Billone Carpio, de Córdoba. En este caso habrá dos asistentes mujeres, la cordobesa Mariana Beatriz Dure, y la chaqueña María Soledad Ríos, mientras que Fernando Brillada (Resistencia) será el cuarto árbitro.

Los demás encuentros de la Zona 4 tienen esta programación: sábado a las 15, Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia, José Sandoval.

Domingo: a las 15.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. San Martín de Formosa, Enzo Silvestre; 17.30 Juventud Antoniana vs. Central Norte de Salta, Bruno Amiconi. Libre: Sol de América.



UNIÓN EL SÁBADO

Por la Zona 3, Unión de Sunchales jugará el sábado. Desde las 16 recibirá en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad a Defensores de Villa Ramallo, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.

Los demás encuentros de ese grupo se disputarán el domingo: 15.30 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño, César Ceballos, e Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Las Parejas, Juan Ignacio Nebbietti. A las 16 Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Pronunciamiento, Gustavo Benitez. Libre: Sp. Belgrano de San Francisco.



CHARLA DE COACHING

Este viernes 18, a las 20.30, en el club 9 de Julio se realizará una charla de Coaching Deportivo a cargo de Micaela Maidana, en las instalaciones del Salón de Circo del Club. Está dirigida a deportistas a partir de 15 años, entrenadores, profesores y dirigentes de clubes de la ciudad.



NUEVO DT EN SOL DE AMERICA

Sol de América de Formosa cerró a su nuevo director técnico para lo que resta del Torneo Federal A. Se trata de Pablo Matías Ríos, quien en las últimas horas fue oficializado por el club.

A pesar de los buenos resultados, tras el ascenso, la Comisión Directiva había decidido ponerle fin al ciclo de Marcelo Bonetto. Mientras de definía al nuevo DT, estuvo Orlando Medina como interino.

En el caso de Ríos, fue futbolista en el Solense y dirigió a diferentes clubes de Chaco –nació en Resistencia-, en su corta carrera como entrenador. Actualmente se encontraba en el Club Atlético Regional.

Este fin de semana, Sol de América de Formosa tendrá fecha libre. En su regreso, al Torneo Federal A, tendrá que visitar a 9 de Julio de Rafaela, donde intentará seguir en puestos de clasificación a los playoff.