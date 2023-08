Del Potro resignó su regreso al US Open

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro resignó ayer su vuelta al circuito, más concretamente al Abierto de los Estados Unidos, por razones de salud que no le permitieron llegar en óptimas condiciones físicas."Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100%, para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único", señaló Del Potro en un mensaje difundido en sus redes sociales.

"También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida", agregó el tenista campeón del US Open en 2009."Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan", indicó Del Potro.

La organización del cuarto y último Grand Slam del año repartió invitaciones, pero el tandilense quedó al margen por su condición física.

El Major difundió el listado de wild cards y aniquiló las esperanzas de los fanáticos del exnúmero tres del mundo y campeón de la Copa Davis 2016. El francés Benjamin Bonzi, el australiano Rinky Hijikata y los estadounidenses Steve Johson, Michael Mmoh, John Isner, Ethan Quinn, Alex Michelsen y Learner Tien fueron los tenistas masculinos invitados para la gala de Flushing Meadows.