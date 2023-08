Abandonadas por su madre, fueron abusadas por el padre

Un chapista permanecía ayer detenido sindicado de someter sexualmente a dos hijas, hoy mayores de edad, desde los 6 años, tras ser abandonadas por su madre.

Tan shoqueante como desgarradora asoma la triste historia de los nueve hermanos, cuya real magnitud hoy intenta ser decodificada por un equipo de psicólogos, a requerimiento de la fiscal del caso y la instructora del mismo.

Para comprender el hoy, urge desandar la vida de los hermanos más de una década y media atrás. Por motivos desconocidos, la madre se fue de la casa y sus nueve hijos quedaron a cargo de su padre.

Jamás las nenas comprendieron por qué el sujeto habituaba conducirlas, en forma individual, a las habitaciones. Eran días de soledad, desasosiego, y hasta una economía hogareña cuesta arriba.



PESADILLA

La ingenuidad quizá fue propicia, para que las nenas no advirtiesen que el hombre que debía protegerlas, poco a poco fue mutando en un monstruo carnal.

Ahora, casi 15 años después, dos de las hijas -una de 20 y otra de 26 años de edad- acudieron a la Fiscalía y quitaron el velo protector al progenitor, al describir el rostro oculto del incalificable sujeto.

La causa de la joven de 20 años avanza con más intensidad. Ante el equipo investigador, señaló que de nenita su padre la instaló en la cama matrimonial, y hasta la trató como si fuera su novia, esposa, o concubina

No por torcido, el escenario emergía como la cotidianeidad de los nueve hermanos. Durante años, ocho de ellos solo contemplaban a una hermana que era tratada diferente. Lo que ignoraban, es que al caer la noche, ella se convertía en la esclava sexual del adulto.

"Me pegaba y ordenaba que no debía salir con nadie", manifestó la víctima a los psicólogos. Y en infinidad de ocasiones, intentó fugarse de la casa, pero siempre la paralizaba desconocer cuál sería la suerte de sus hermanos.



ADIÓS AL

SILENCIO

En la actualidad, de acuerdo a lo publicado por El Liberal, la joven siente algo de paz al haber superado el silencio y solicitado ayuda a la Justicia.

Sin embargo, el ambicioso propósito de los psicólogos es iniciar una terapia, en años, que contribuyan a mitigar los aspectos oscuros de una mujer abusada desde los 6 años.



OPTIMISMO

Los psicólogos son optimistas. Confían en que con acompañamiento la mujer podrá aspirar a una mejor vida, y formar su propio hogar.

Mientras, tanto la jueza de Género dictó la prisión preventiva para el chapista, quien proseguirá a la sombra de una celda y al parecer por muchos años.



ACUMULACIÓN

En forma simultánea, trascendió que otra de las hijas, de 26 años, ahora denunció a su padre ante una fiscal.

En contexto, se cree que fue atacada sexualmente casi con el mismo modus operandi que su hermana.

Lo nuevo que trascendió, es que el sujeto habría intentado saciar sus bajos instintos con todas las hijas mujeres, pero en las restantes encontró aguerrida resistencia.

Ahora, las fiscales unificarían criterios, y no se descarta que una acumule las dos denuncias, en procura de fortalecer su causa, y antes de fin de año proyectar remitirla a juicio.

Asimismo, las funcionarias trabajan y ya pidieron turno para una Cámara Gesell a los hermanos menores de edad, deslizaron las fuentes consultadas.