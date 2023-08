Una sola oferta para la obra de la Terminal

La obra "Refacción Terminal de Ómnibus de Rafaela" quedó en suspenso al presentarse una sola oferta en la apertura de sobres de la licitación, pues la misma asciende a 147 millones de pesos cuando el presupuesto oficial es de 111,2 millones de pesos. La amplia diferencia entre el dinero que aportará el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la propuesta pone en duda que pueda adjudicarse, pues supera en largamente el 20 por ciento, el máximo límite permitido.

El jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, presidió junto a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, el acto de apertura de sobres de la licitación -convocada mediante el Decreto Nº 55.191- que se realizó en el despacho de la Dirección de Compras del Municipio.

De todos modos, ahora la oferta será evaluada para la realización del dictamen. El antecedente de la licitación del Camino Público 6 del área industrial, de una extensión de casi tres kilómetros entre la Ruta 34 y la Variante, no permite generar expectativas favorables. En ese caso, la única oferta presentada había superado ampliamente el presupuesto oficial, por lo que fracasó por segunda vez.

La Municipalidad de Rafaela había llamado a licitación pública para la obra "Refacción Terminal de Ómnibus de Rafaela", con un presupuesto de 111,2 millones de pesos para "la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de la obra renovación integral de terminales de buses de larga distancia y media distancia de transporte de pasajeros / Refacción Terminal de Ómnibus de Rafaela".

Los fondos para financiar la recuperación edilicia de la estación de colectivos de Rafaela, que presenta un avanzado deterioro estructural a partir de la falta de inversión en obras de mantenimiento por parte del concesionario, iban a ser aportados por el Ministerio de Transporte de la Nación, que está a cargo del rosarino Diego Giuliano.

El Concejo ratificó, al aprobar una ordenanza específica en la última sesión de junio, el Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera para la obra "Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela" suscripto el 12 de Abril del año 2023 entre el Municipio y el Ministerio de Transporte de la Nación. Además, en el artículo Art. 2 se autoriza la ejecución de la obra de conformidad al proyecto presentado y aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación.

La discusión legislativa no fue simple pues la oposición pretendía que el concesionario asuma responsabilidades a cambio de que el Estado financie las obras que no realizó con sus propios fondos. A partir de la nueva inversión -si es que finalmente se adjudica y se ejecuta la obra-, el Municipio ocupará mayores espacios en el predio, donde ya estaciona sus minibuses y utiliza diversas oficinas, en tanto que el concesionario deberá colocar más sillas y brindar wifi gratuito a los usuarios.