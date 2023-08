Denuncian por mala praxis al área municipal de Zoonosis

El Quirófano Móvil y el Centro de Atención Primaria de Salud de Perros y Gatos que funciona en calle Las Heras 1264 quedaron en medio de la polémica desde ayer al ingresar al Concejo Municipal de Rafaela una nota firmada por un grupo de profesionales del Círculo de Médicos Veterinarios en la que denuncian "casos de mala praxis relacionados al plan de esterilización masiva de la Municipalidad de Rafaela".Ambos organismos dependen del Área de Salud Animal y Zoonosis, que funcionan en el marco de la Subsecretaría de Salud que a su vez se encuentra en el organigrama municipal dentro de la Secretaría de Desarrollo Social."Como médicos veterinarios que desarrollamos la actividad privada, pertenecientes al Círculo de Médicos Veterinarios de Pequeños Animales, nos vemos en la necesidad de comunicar una preocupación creciente e importante ante situaciones que se nos presentan en forma habitual: en nuestras clínicas. Se trata de casos de mala praxis derivados de prácticas que se realizan en el Quirófano Móvil y otras dependencias·donde se lleva adelante el plan de esterilización masiva de la Municipalidad de Rafaela", sostiene la nota presentada ante los concejales y que ingresará formalmente en la sesión de este jueves, por lo que podrá ser analizada desde el lunes próximo en comisión.Los veterinarios firmantes de la nota, que fue acompañada por diversos estudios médicos y de laboratorio, manifestaron su preocupación especial "por los hechos de contaminación quirúrgica que se dan con elevada frecuencia", al tiempo que plantearon que "creemos y estamos convencidos de que con buenas prácticas de esterilización y de manejo quirúrgico este problema se solucionaría en gran medida". En tal sentido, indican que "estos protocolos de higiene básicos que se necesitan para las buenas prácticas quirúrgicas no requieren de gran inversión ni de alta complejidad, sino de conocimientos adecuados y aplicaciones correctas", por lo que pone en duda sobre el nivel de preparación de la infraestructura municipal y de los profesionales contratados para realizar las castraciones."En este contexto, entendemos prioritario e indispensable que la Municipalidad de Rafaela invierta en la capacitación y elementos adecuados para el seguimiento de tales protocolos para que los médicos veterinarios actuantes cuenten con los recursos necesarios para trabajar de manera correcta. No existe otra opción posible y por cierto resulta incomprensible que estos aspectos no estén considerados en las políticas públicas implementadas respecto al cuidado y la atención de los pequeños animales", sostiene la nota que incluye una fuerte reprimenda para los funcionarios municipales responsables del servicio.Los veterinarios plantean que "la realidad que afrontamos día a día nos muestra que la no aplicación de los protocolosexistentes compromete la salud de los animales de compañía que son atendidos en las dependencias municipales, muchas veces con consecuencias irreversibles".Asimismo, consideran que "somos los médicos veterinarios que ejercemos la actividad en el ámbito privado los que luego debemos atender esos casos, e intentar solucionar problemas que, por su gravedad, en algunos casos, resultanimposibles de afrontar con éxito".Por último, el Círculo de Médicos Veterinarios de Rafaela advierte sobre otro problema de la gestión municipal derivado de la falta de atención al reclamo. En efecto, la entidad aclaró que "se vio obligada a tomar esta medida extrema de comunicar lo que está sucediendo en el área de esterilización de Zoonosis no sólo porque es nuestro deber ocuparnos de la salud de los animales de compañía de nuestra ciudad, sino porque hemos ido informando a las autoridades competentes acerca estos problemas en reiteradas ocasiones y no hemos sido tomados en cuenta".