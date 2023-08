Massa viaja a Washington para reunirse con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará el próximo martes a Washington para mantener un encuentro con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda. El imprevisto viaje de Massa se conoció en una jornada en la que el FMI comenzó a tomar contacto con el candidato presidencial y ganador en las PASO, Javier Milei, de La Libertad Avanza.

El organismo también se contactó con Luciano Laspina, principal referente económico de la candidata presidencial de Juntos Para el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. El miércoles de la próxima semana el directorio del organismo multilateral de crédito, que encabeza Kristalina Georgieva, se reunirá para aprobar un desembolso para la Argentina.

La confirmación sorprendió al mercado financiero, que esperaba solo el envío efectivo del desembolso de 7.500 millones de dólares, en la creencia de que ya había acuerdo técnico para efectuarlo tras la reunión formal del directorio del FMI.

Los contactos fueron confirmados por el propio Milei, fuentes de JxC y por voceros del propio Fondo Monetario, que de manera extraoficial afirmaron que el organismo "contacta de manera regular y rutinaria a un amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen países con programas del FMI".

El portavoz agregó que los contactos "son importantes para el entendimiento de los puntos de vista y opiniones del Fondo y de sus miembros sobre sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el FMI".

"En el caso de los candidatos presidenciales, estos contactos también permiten que el staff comprenda mejor los aspectos clave de las posibles políticas económicas futuras", agregó el vocero del organismo multilateral.

El viaje se produce después de que el Banco Central (BCRA) dispuso una devaluación y una suba en las tasas de interés y se adoptaron medidas, reclamadas por el organismo, para frenar la fuerte escalada del dólar. Las decisiones de política monetaria y económica fueron avaladas el lunes por Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, quién indicó: "Valoramos a las acciones de políticas recientes de las autoridades y al compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal".

En la última semana de julio, las autoridades argentinas y los técnicos del FMI llegaron a un acuerdo sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Argentina, que implica la concreción del desembolso para fortalecer las reservas del Banco Central.

Para noviembre se esperaría por otro desembolso de 3.250 millones de dólares que eleve la cifra por encima de 10.000 millones de la moneda estadounidense que aún no está confirmado.



MILEI CON EL FONDO

El candidato a presidente por La Libertad Avanza y ganador de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Javier Milei, reveló que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo contactaron recientemente y adelantó que pactarán una reunión próximamente.

En el marco de una entrevista televisiva, el líder libertario aseguró que desde el FMI “nos han contactado” y se mostró abierto a la realización de un encuentro en el corto plazo, al expresar que “tenemos que armar la reunión”, ya que “no tenemos problemas con el Fondo”.

Al respecto no brindó mayores precisiones pero sostuvo que no sería un inconveniente ponerse de acuerdo con el organismo para llevar adelante un programa que se logre implementar.

En ese sentido, manifestó que “no es un problema, ¿por qué cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple”. Por lo que, precisó que “nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, nosotros estaríamos sobrecumplidos en la meta porque tenemos esa convicción”.



"A LOS QUE TIREN PIEDRAS

LOS VOY A METER PRESOS"

Por otra parte Milei aseguró anoche que si llega al Gobierno "se acabaron los intermediarios" en la entrega de planes sociales, al tiempo que advirtió que "a los que tiren piedras" los meterá "presos".

"A los que tiren piedras los voy a meter presos. Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto", lanzó.

El libertario ratificó su idea de reducir la cantidad de Ministerios a ocho, de modo que quitará algunos como el de Salud, Desarrollo Social, Obras Públicas y el de las Mujeres, entre otros, y creará uno que se llamará Capital Humano, que estaría bajo las órdenes de Sandra Pettovello, tendrá dentro de sí a las áreas de Educación, Salud y Trabajo.

En declaraciones a distintos medios televisivos, el ganador de las PASO 2023 indicó que también eliminará varias secretarías encabezadas por Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, referentes del Movimiento Evita y Barrios de Pie, respectivamente. .

En caso de llevar a cabo esas medidas en una eventual Presidencia, Milei se refirió a las posibles protestas a las que se expondrán. "La pregunta es qué hago. Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí, a mí no me van a sacar", expresó en La Nación +.

"Si hay una persona que comete un delito, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso", afirmó sobre las políticas de seguridad que tiene en mente. De todos modos, rechazó la idea de una pena de muerte, "porque eso va contra el derecho a la vida". (NA)