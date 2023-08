Economía anunció medidas para tratar de frenar las expectativas inflacionarias

El Ministerio de Economía salió a anunciar medidas para tratar de frenar las expectativas inflacionarias por la devaluación. Guillermo Michel, titular de Aduana y nuevo jefe de la recientemente creada Unidad de Renegociación de Precios, anunció el restablecimiento de los acuerdos que tienen como objetivo contener los precios de productos y servicios, sobre todo de la canasta básica.

"Estamos renovando los acuerdos de precios y estableciendo incrementos del 5% mensual por 90 días", dijo. Además, adelantó que anunciarán alivios fiscales para las empresas. "Teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio, somos conscientes de esa variación y para no afectar la mesa de los argentinos y argentinas estamos estableciendo alivio fiscal a las empresas para que no trasladen el incremento del tipo de cambio al producto que consumen los ciudadanos", añadió.

Acompañado del titular de la secretaría de Comercio, Matías Tombolini, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, Michel también se refirió a la nueva mesa de negociación, sobre la cual manifestó que en los acuerdos se tendrán en cuenta tanto "la óptica de comercio exterior como fiscal y de tributación de cada empresa".

En este sentido, Tombolini agregó que "la compensación alcanzará para absorber el impacto del nuevo precio del dólar que estará fijo por 90 días" y agregó que "esto no habilita abusos de las empresas porque la variación está a la par del aumento de los precios".

Asimismo, el funcionario agregó que una vez firmados los más de 600 acuerdos que se están renovando, las empresas que ya hayan enviado sus nuevas listas de precios, deberán retrotraer los incrementos y respetar la pauta establecida. "No hay ningún motivo ni razón para que los aumentos sean superiores", sostuvo. Además, remarcó que en los comercios de cercanía "están los Precios Justos Barriales, que están funcionando bien en términos de precios y abastecimiento".

Por otra parte, el el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, señaló que a medida que la renovación de los acuerdos de precios tendrá impacto en el mercado financiero del dólar. "A medida que pasen los días debería calmarse la situación fiscal y monetaria a través de la estabilización del tipo de cambio", indicó.



UN MARTES AGITADO

El Gobierno comunicó la decisión de renovar acuerdos de precios después de una intensa jornada, que incluyó pasado el mediodía la suspensión de las exportaciones de carne vacuna y de productos lácteos en un intento por moderar sus aumentos en el mercado interno. Según fuentes oficiales, la medida se fijaría para los próximos 15 días a la espera de un acuerdo con los frigoríficos e industrias lácteas.

En principio, la razón del cierre de las exportaciones obedecía a que habían detectado un aumento importante en los precios al consumidor y que el objetivo es contener los valores en los mostradores.

El anuncio -a esa altura no oficial- provocó una reacción en cadena de entidades agropecuarias que salieron a rechazar la medida.

“Nuevamente la torpeza de una medida que afecta a nuestra actividad, cuesta mucho abrir un mercado para en forma inconsulta dejar de abastecerlo. Si nuestra actividad no tiene previsibilidad no podrá crecer, estas medidas son el claro ejemplo de 50 años de políticas equivocadas que han estancado la producción”, señaló Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, que agrupa a los criadores de esta raza bovina.

También se pronunció Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): “¿Qué puede esperarse de este Gobierno?”, se preguntó y consideró que, “de confirmarse esta medida, el sector debería responder con un cese de comercialización de hacienda vacuna”.

Por su parte, el consultor Víctor Tonelli también criticó la medida del Gobierno y cuestionó: “¿Quién se va a sentar a dar precios justos [mediante un acuerdo] con este desorden? ¿Quién se puede sentar seriamente? Un disparate absoluto, mientras tanto la gente sin trabajo, todo mal. Era esperable que suceda esto, porque el desastre de ayer de ajustar el dólar terminó de romper lo último que faltaba. No sé en que termina esto, pero seguro no termina bien”.

En tanto, Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), apuntó: “Esta medida perjudica fuertemente a los productores entrerrianos que aún continuamos bajo los efectos negativos de la sequía histórica. El gobierno nacional sigue desconectado de la realidad agropecuaria, tomando decisiones contra el campo”.

Inicialmente, Michel, como nuevo coordinador del área de precios, había anunciado que se suspendían las exportaciones de carne vacuna durante 15 días en un intento por moderar sus aumentos en el mercado interno. Según confirmaron fuentes oficiales, la medida se da mientras se espera un acuerdo con los frigoríficos.

No obstante, horas después el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, salió a aclarar que no había suspensión de exportaciones de carnes, lo que desnudó un cortocircuito en el equipo económico.

"Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es llevar certidumbre a los sectores productivos y tranquilidad a la gente. Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes", posteó Bahillo.

Las idas y vueltas despertaron confusión entre los operadores respecto de la medida, y un fuerte rechazo de las entidades del agro.

Las remarcaciones luego de los saltos del dólar oficial y el paralelo, se aceleraron con la habitual salida temporal del mercado de proveedores que esperan cierta estabilización antes de rehacer sus listas de precios.

La hacienda subió este martes hasta casi un 30%: los novillos aumentaron 25%, los novillitos y vaquillonas escalaron casi un 30%, las vacas se acercaron al 20% y los toros un 24%. Así, los valores promedios tocaron los $784, $843, $792, $ 540 y $ 550, respectivamente,

Según los referentes del mercado, esta suba se dio por la devaluación del 21,8% del peso que se dio el lunes y el dólar maíz que afectó en las semanas anteriores.

"Es una recomposición de la hacienda", dijeron. "La hacienda estaba en un 60 % retrasada. Ahora estaría en los niveles lógicos con esta suba. Le quedará un 10 a 15% actualizar pero ahora estaría bien", agregó otro referente del sector ganadero.

Y se espera que ese fuerte aumento de la hacienda, que representa el 50% del valor de la carne, se traslade a las carnicerías y góndolas el fin de semana. Sería la segunda suba fuerte de la carne en 15 días. Ya subió un 20% a principios de agosto. (NA)