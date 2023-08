Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay

Asunción. - Santiago Peña asumió este martes la Presidencia de Paraguay y prometió que el país resurgirá como "un gigante" durante su mandato, al tiempo que, rodeado de gobernantes de América Latina, subrayó que la región está llamada a ser "protagonista" por contar con los recursos que el mundo necesita.

"El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante", dijo el conservador Peña, de 44 años y economista de formación, en su discurso de investidura en Asunción. Agregó que se proponía "convertir a Paraguay en centro de la integración latinoamericana", en palabras que pronunció frente a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Luis Lacalle Pou; Bolivia, Luis Arce; y Chile, Gabriel Boric.

Paraguay, importante productor mundial de alimentos, pero sin salida al mar, integra el Mercosur junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, destacó que Paraguay seguirá negociando con Bruselas, pero sin comprometer su "soberanía, territorio valores o cultura", informó la agencia de noticias AFP.



LOS DESAFÍOS

Asimismo, desde la explanada del Palacio de López, la sede de la Presidencia, se refirió a los desafíos del escenario mundial, con la guerra en Ucrania, y alertó que la región cuenta con los principales recursos que el mundo reclama.

"A nivel internacional tres desafíos globales generan tensiones geopolíticas: acceso al agua, seguridad alimentaria y suficiencia energética. Al ser Paraguay una potencia en esos tres grandes temas, estamos llamados a ser protagonistas en el concierto de las naciones", afirmó Peña.

Al referirse a la guerra en Ucrania, Peña subrayó que si bien Paraguay mantiene vínculos con Rusia, no puede permanecer indiferente "ante la agresión bélica que sufre el pueblo ucraniano, con consecuencias terribles para el desarrollo humano".

En su juramento frente al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, celebró "la victoria de la libertad y la democracia". “A los que me han apoyado, a los que han elegido una opción diferente y a mis contendores ocasionales, les digo que cuento con cada uno de ustedes para contribuir en la construcción de consensos para el bien común”, agregó el mandatario.

Peña, que hizo campaña con la promesa de crear empleos públicos, se refirió a ese punto en su discurso.

"Necesitamos generar por lo menos 500.000 nuevos empleos de calidad para atender la demanda de la población y el crecimiento anual de nuevos ingresantes a la fuerza laboral. Desde el gobierno vamos a promover la creación de estos puestos de trabajo con el sector privado, lo que supone un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional y territorial y de articulación con el sector productivo", prometió.



EL PRESIDENTE MÁS

JOVEN DE PARAGUAY

Peña, el presidente más joven que ha tenido Paraguay en la era democrática, pertenece al derechista Partido Colorado, que ha gobernado el país desde los años cincuenta de manera casi ininterrumpida, con la sola excepción del mandato del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).

El nuevo presidente, que en las elecciones de abril se impuso por 15 puntos porcentuales a Efraín Alegre, el aspirante de la alianza opositora Concertación, sucede al también colorado Mario Abdo Benítez.

Peña le agradeció a su mentor político y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, por “perseverar, sin desmayos, en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias”. “Hoy nos toca llevar esa vocación política al servicio de todos los paraguayos. Deseamos ser un partido al servicio de la nación”, prosiguió, según informó el diario paraguayo Última Hora.

El nuevo mandatario fue justamente ministro de Hacienda de Cartes, que el año pasado fue declarado como "significativamente corrupto" por parte de Estados Unidos.



RELACIÓN CON TAIWÁN

En el acto estuvo presente el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-Te, favorito a ganar las elecciones presidenciales del año próximo. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán y no con China, que considera que la isla de Gobierno autónomo es parte de su territorio.

A mediados de julio, Peña visitó Taiwán como señal de la importancia que tendrá ese vínculo durante su Gobierno.



NUEVO GABINETE

Luego del discurso del nuevo presidente, se tomó juramento al nuevo gabinete, integrado por 17 ministros, entre ellos: Interior, Enrique Riera; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto; Educación y Ciencias, Luis Ramírez; Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos; Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; Industria y Comercio, Javier Giménez, y en Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, informó el diario paraguayo La Nación.

El protocolo de la ceremonia de asunción continuó en la Catedral Metropolitana, donde se celebró el solemne Tedeum con motivo del inicio de un nuevo período constitucional y en conmemoración del 486 aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción.

"Nos encomendamos a Dios para que nos dé fuerza y sabiduría para lograr un Paraguay mejor", dijo Peña en un mensaje en Twitter en el que compartió fotos de la ceremonia en la Catedral.