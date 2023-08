Juegan los máximos perseguidores de Sportivo Norte, líder con puntaje ideal

Luego del fin de semana sin actividad debido a las elecciones nacionales se reanuda el Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y este miércoles comenzará a disputarse la novena fecha, capítulo que tendrá el cruce de dos de los principales perseguidores que tiene Sportivo Norte, cómodo líder que tiene el principal certamen de fútbol doméstico, con puntaje ideal: 24 unidades.

Hoy habrá dos adelantos, ambos a las 21.30hs, comenzando las Reservas a las 20hs.

Ferrocarril del Estado (17) recibirá en barrio Los Nogales a 9 de Julio (17), cotejo que tendrá el arbitraje principal de Fabio Rodríguez.

El otro juego lo disputarán Ben Hur (18) y Argentino de Vila (1), con Guillermo Vacarone como árbitro.



El resto de la fecha: Jueves 17: 21.30hs Dep. Josefina vs Peñarol, Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela; 22.00hs Unión de Sunchales vs Atlético de María Juana. Viernes 18: 21.30hs Dep. Ramona vs Dep. Libertad. Domingo 20: 15.30hs Sportivo Norte vs Florida de Clucellas, Brown San Vicente vs Dep. Aldao, Arg. de Humberto vs Arg. Quilmes.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 24, puntos; Ben Hur 18; 9 de Julio 17; Ferrocarril del Estado 17; Peñarol 16; Libertad 15; Quilmes 13; Atlético de Rafaela 11; Dep. Aldao 11; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Brown San Vicente 7; Unión 6; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 1.