Atlético, una nueva práctica y la mira puesta en Estudiantes

La “Crema” se prepara para visitar al “Pincha” de Caseros y el DT Medrán repetiría el once que arrancó vs Brown de Adrogué. AFA dio a conocer los árbitros.

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto de cara a la primera de las dos salidas que tendrá por delante, cuando se reanude el torneo de la Primera Nacional, en su zona B.



La ‘Crema’ visitará el próximo sábado, 15hs, a Estudiantes de Buenos Aires en uno de los juegos correspondientes a la fecha 26.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán trabajaron en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli y allí el DT dispuso de algunos minutos de fútbol en espacios reducidos. ¿El equipo? El mismo que inicio en su última presentación: 0-0 vs Brown de Adrogué.



En el arco Marcos Peano; en el fondo la línea de cuatro con Ayrton Portillo y Gabriel Risso Patrón por las bandas y la dupla de centrales que se mantiene: Fabricio Fontanini y Agustín Bravo. En el medio campo: Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; en la ofensiva Nazareno Fúnez y Claudio Bieler.



La buena noticia pasa por la recuperación favorable de Matías Olguín y Nicolás Delgadillo, quienes podrían ingresar nuevamente en la consideración del cuerpo técnico.



La ‘Crema’ trabajará este miércoles a las 10hs en el estadio Monumental, donde Medrán pondrá en cancha el posible 11 para visitar al ‘Pincha’ de Caseros. Mañana se entrenarán en el predio y el viernes por la mañana viajarán rumbo a Buenos Aires.



BROGGI, EL DESIGNADO



En la tarde de ayer AFA confirmó los árbitros para el fin de semana y Jorge Broggi fue el designado para el encuentro que disputarán en el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes y Atlético de Rafaela, el próximo sábado a las 15.00hs. Los asistentes serán Ramón Ortíz y Diego Romero. Como cuarto irá Germán Bermúdez.

Broggi arbitró en el profesionalismo en cinco oportunidades a la Crema, con 1 triunfo (vs Temperley, en el Monumental), 3 empates (San Martín de Tucumán, Instituto y Tristán Suárez), y 1 derrota (1-2 vs Quilmes, en Alberdi).



El resto de las designaciones: Viernes 18: 15.00: Deportivo Riestra-Chaco For Ever (Adrián Franklin). Sábado 19: 15.00: Brown de Adrogué-Deportivo Madryn (Lucas Comesaña), Estudiantes-Atlético de Rafaela (Jorge Broggi), Tristán Suárez-Aldosivi de Mar del Plata (Julio Barraza), 17.10 (por TV): Atlanta-Chacarita Juniors (Germán Delfino), 19.10 (por TV): Ferro-Independiente Rivadavia Mendoza (Pablo Giménez), 19.35 (por TV): Quilmes-Villa Dálmine (Diego Ceballos). Domingo 20: 15.50 (por TV) Gimnasia de Jujuy-Deportivo Maipú de Mendoza (Fabrizio Llobet), 17.00: Racing de Córdoba-Mitre de Santiago del Estero (Yamil Possi).