La devaluación pone en jaque el impacto del nuevo aumento

Con menos de 96 horas de diferencia, el Gobierno nacional anunció un incremento previsional y una devaluación del peso, ambas con porcentajes similares. Los expertos no descartan un nuevo refuerzo en los próximos meses.

Cuatro días en un país, a veces, tan turbulento como la Argentina es mucho. Y ese tiempo, atravesado por las elecciones primarias, es el que transcurrió entre el aumento en las jubilaciones y pensiones y la devaluación del peso; dos medidas que chocan entre sí.

El jueves pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Fernanda Raverta, titular del ANSES, anunciaron aumentos en las jubilaciones y pensiones del 23,2%. Con esta suba, y según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la jubilación mínima, a partir de septiembre, se ubicará en $87.460, mientras que la pensión tendrá un piso de $69.995 en el próximo trimestre. Adicionalmente, a lo largo de los próximos tres meses quiénes perciban la mínima recibirán un refuerzo de $27.000.

Sin embargo, mientras a los jubilados aún les queda más de medio mes para ver efectivo el incremento, este lunes el peso volvió a erosionarse. Es que, luego de las PASO, la primera disposición que tomó el Banco Central ante la incertidumbre del mercado fue devaluar en un 22% el dólar oficial.

De esta manera, el organismo elevó el tipo de cambio a los $365,50 para la venta, algo que, en principio, se mantendría hasta las elecciones generales del próximo 22 de octubre. En simultáneo, el blue se disparó más de 100 pesos y parece no tener techo.

Esta devaluación, entre otras cuestiones, incidirá sobre los precios y los números inflacionarios a partir de las próximas semanas; siendo los alimentos los que, seguramente, se vean más afectados.



IMPACTO DE LA DEVALUACIÓN

EN LAS JUBILACIONES

Según afirmó Jorge Colina, esta medida afectará directamente a los ingresos de la tercera edad. "La devaluación, aunque no de manera directa y paulatinamente, va a tener impacto en los precios. Esto provoca que el aumento que se anunció en materia jubilatoria seguramente va a estar licuado cuando, dentro de tres meses, toque el próximo incremento", argumentó el economista de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en diálogo con Perfil

En este sentido, Ariel Samana remarcó que "el salto devaluatorio de la moneda impacta en un escenario de inflación". "Tenemos que tener en cuenta que el 23,2% anunciado se va a mantener fijo para septiembre, para octubre y para noviembre. Recién en mitad de diciembre se va aplicar un hipotético futuro incremento. Toda la inflación que exista en la canasta básica previsional se va a comer el aumento", expresó el abogado previsionalista.



¿PUEDEN ANUNCIAR

OTRO REFUERZO?

En línea con esto, Colina aseguró que "es altamente factible" que el Gobierno Nacional, presidido por Alberto Fernández, anuncie un bono o un refuerzo en octubre, que se acople al ya oficializado, para compensar la devaluación y suba inflacionaria.

Respecto a esta posibilidad, Samana le pidió medidas urgentes al Gobierno Nacional, aunque remarcó: "Es necesario una modificación seria y profunda y no a través de parches". (Perfil)