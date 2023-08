Libros para inculcar el hábito de la lectura en los más pequeños

Por Pablo Tallón



BUENOS AIRES , 16 (NA). - Inculcar el hábito de la lectura en los más chicos es una tarea diaria y que trae grandes beneficios en el desarrollo. Inculcar el hábito de la lectura en los más chicos es una tarea diaria y que trae grandes beneficios en el desarrollo.

La llegada del Día del Niño, actualmente conocido como Día de la Infancia, puede poner en aprietos a madre, padres, tíos y padrinos, que no saber qué obsequiarle a los más pequeños, quienes suelen tener gran cantidad de juguetes que se acumulan sin demasiado uso. Por eso, inclinarse por un libro puede ser una buena opción para hacer un presente que, a la vez, inculque el hábito de la lectura (a grandes y a chicos).

¿Juguetes? ¿Ropa? ¿Qué talle? ¿Qué le gusta? Cuando se acerca esta fecha, surgen miles de preguntas para poder definir qué se le regala a hijos, sobrinos, nietos o ahijados.

Los libros pueden ser una opción a tener en cuenta y que aportará beneficios en el crecimiento de los niños, ya que favorecerán su desarrollo personal e intelectual.

Leer es construir sentido, encontrar significados, ampliar la imaginación, descubrir palabras, generar vínculos, desarrollar capacidad de comprensión e interpretación, entre muchas otras cosas.

La lectura es un hábito creado día a día y en épocas donde los dispositivos electrónicos forman parte cotidiana de la vida de los niños, es importante y beneficioso estimular activamente el contacto con los libros, como una puerta que invita a descubrir un mundo nuevo.

Dado el gran dinamismo que presenta el público infanto-juvenil dentro del mundo editorial, las librerías apuestan a atraer a parte de los que buscan regalos para hacerle a los más pequeños: con valores que rondan los 4.000 pesos (en varios locales o portales de venta online puede incluso pagarse en cuotas sin interés) puede hacerse un bonito presente que cultivará la imaginación de los niños.



¿Qué títulos ofrecen las editoriales?

Los elegidos por Catapulta Junior fueron "La Scaloneta", un libro que acerca datos curiosos e inéditos del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 para seguir disfrutando de la tercera estrella y cantando "Muchaaaaachos..."; y "De extraños dragones y falsos meteoritos", un nuevo título de la colección Burundi, creación de entrañables animales de Pablo Bernasconi.

Para aquellos que disfruten de armar y desarmar una buena opción es "Lego: Harry Potter", que incluye los tradicionales bloques y más de 100 ideas y desafíos para construir figuras de la saga del pequeño mago de Hogwarts.

Limonero tiene destacadas novedades para esta ocasión, como "¿Dónde dejar a mi hermanita?" (de Pablo Picyk), que muestra las locas ideas de una hermana mayor para que la menor del hogar se divierta, se distraiga y tome un poco de "saludable" distancia: ideal para aquellas familias que se hayan agrandado recientemente y estén lidiando con los celos de los hermanos mayores.

Además, otro de los títulos recién salidos en su catálogo es "Capitán Nudo y su Estúpida Sombra": el intrépido y llamativo superhéroe creado por el holandés Victor Engbers, que sólo viste calzoncillos y medias y no le teme a ningún peligro. Un personaje querible y que rápidamente se ha hecho furor en los pequeños lectores.

Estos libros mantienen la línea de Limonero -grandes historias e impresionantes ilustraciones-, lo que ha hecho que sus conductores, Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, hayan sido elegidos "editores del año" en las Jornadas Profesionales en la última edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.

A su vez, Bianca Ediciones acerca títulos como "Alma de goleadora" (de Fernanda Argüello y Bianca Nagy), sobre los desafíos que debe enfrentar una niña que quiere jugar a la pelota y busca derribar los prejuicios que aún hoy existen en torno al fútbol femenino; "Un papá con delantal" (de Magela Demarco), para pensar con los niños que las tareas del hogar pueden ser realizadas tanto por mujeres como por hombres; y "La niña deshilachada" (de Sonia Almada), un cuento para trabajar sobre la temática del abuso sexual infantil.

El sello, dirigido por Argüello, se destaca por su enfoque inclusivo, tanto en las temáticas como los formatos de los libros, ya que cuentan con tipografía amigable para personas con dislexia, macrotipo para facilitar la lectura a personas con disminución visual, adecuaciones para personas dentro del espectro autista o con diferentes síndromes o discapacidades.

Penguin Random House ofrece, entre su amplio catálogo, "Las aventuras de Facu y Café con leche", de Chanti, el volumen número 10 de una entretenida historieta para los más chicos que relata con mucho humor las aventuras diarias de un nene y su mascota; "Recíproco", de Pablo Bernasconi, quien deslumbra con esta obra maravillosa sobre el amor a los libros; y "Los peces de mi río", un libro sobre la particular relación entre un joven y su abuela, con el estilo irónico y humorístico de Ema Wolf y las deslumbrantes ilustraciones de Matías Trillo.

Lecturita cuenta en su catálogo con títulos como "Se duerme, se despierta" y "De día, de noche" (ambos de Nicolás Schuff y Mariana Ruiza Johnson), que cuentan de manera divertida los contrastes entre los momentos previos y posteriores a dormir y el día y la noche; "Historia de una nube" (de Eleonora Garriga y Ana Gómez), sobre una pequeña nube que vuela en busca de respuestas, pero quizás no todas estén en el cielo; y "La estatua Raúl", de Nicolás Castelo y que trata sobre el cuidador de la sala de estatuas de un museo que un día hace un descubrimiento que cambiará su vida para siempre.

Este club de libros infantiles también tiene como opción un combo especial para la ocasión, que incluye dos libros seleccionados de acuerdo a la edad del lector, sorpresas que hacen la experiencia aún más divertida y una carta con consejos sobre la literatura en la infancia.

Por su parte, Gerbera Ediciones, que ofrece libros con tipografía amigable para lectores con dislexia, propone el rescate de "Detrás de él estaba su nariz", compuesto por seis relatos infinitos obra de Istvansch; y "Quiero ser", escrito por el portugués José Jorge Letria y dibujado por el también luso André Letria: este libro permite soñar y jugar con el mundo posible de las palabras para "poder ser" lo que se "quiere ser", a la vez que funciona de disparador creativo para que los pequeños lectores se conviertan en autores haciendo múltiples combinaciones de ilustraciones y versos.

Para los adolescentes, el sello acerca "20 poemas de terror y una canción disparatada", de Victoria Bayona y con ilustraciones de Juan Chavetta: muertos que resucitan, sombras en la noche, paredes que se cierran y no hay escapatoria, sanguijuelas come corazones y otras criaturas tenebrosas forman parte de estos poemas espeluznantes. De la misma dupla también ofrece "Relatos abominables": un tenebroso payaso anima una fiesta de cumpleaños en la que misteriosamente desaparece una niña: a partir de allí los lectores se encontrarán varios enigmas.

Cheuque Editorial, primer y único sello en la Argentina que edita cuentos y novelas que expresan en sus historias las problemáticas ambientales sin ser libros especializados en Ciencias Naturales, propone "Felipe y el viento", de Mario Figueroa y con ilustraciones de Tamara Kozlowski, sobre el vínculo entre los ventarrones patagónicos y un niño que vive en un pueblito de montaña que le teme a esos soplidos.

También ofrece entre sus novedades "Una mona carayá" (de Fernando Pieroni, Silvina Troicovich, Germán Göttert), que aborda desde la poesía la historia de una primate víctima del tráfico ilegal de fauna; y "No le temas a la luna llena", de Silvina Palmiero: una historia de leyendas, misterios, y muchas verdades enmarcada en la desaparición de un niño desaparecido bajo circunstancias misteriosas, un padre que no se resigna a darlo por perdido y los rumores de un hombre lobo que merodea los Esteros del Iberá protegiendo a los animales.

Pípala destaca "El secreto del lobo", de la marroquí Myriam Dahman y el Francés Nicolas Digard, con ilustraciones de la española Júlia Sardà. El animal más temido del bosque se ve cautivado por la hermosa voz de una niña y quiere ser su amigo, pero ¿podrá dejar de lado su verdadera naturaleza?.

También cuenta en su catálogo con "Toto construye", de la sueca Gunilla Wolde y que trata sobre la importancia de la independencia de los niños, así como también sobre la vitalidad de alimentar la imaginación y tener tiempo para el juego libre; y "A dormir como animales", de la escritora sueca Kjersti Annesdatter y la artista noruega Mari Kanstad: ideal para leerle a los más pequeños antes de ir a la cama, para inculcar la lectura y, al mismo tiempo, hacerlos descansar.