Aumentan el cepo al dólar

En una nueva vuelta de tuerca del cepo cambiario, la Comisión Nacional de Valores (CNV) brindó precisiones sobre las últimas medidas cambiarias destinadas a reducir la volatilidad y cómo impactan en la adquisición de dólares financieros.

El Gobierno impondrá un nuevo cepo al dólar, cuando ajuste una resolución que impuso la semana pasada, para ponerle tope a las operaciones del mercado que superen los US$ 40.000 en la compra de dólar MEP.

La medida buscará evitar que los grandes compradores de bolsa presionen sobre las cotizaciones de las divisas financieras, en momentos de fuerte volatilidad del mercado cambiario, luego de la sorpresiva victoria electoral del candidato presidencial libertario, Javier Milei.

La medida "establece un límite de 100 mil valores nominales semanales para la venta de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares emitidos bajo ley local y extranjera con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de negociación PPT".

Significa que se podrán hacer compras libres en pesos de bonos, pero para vender contra dólar sólo se podrá hacer hasta 100 mil unidades semanales, lo que significan unos US$ 40.000.

La resolución sólo afecta a los bonos soberanos, como el GD30 y AL30, los más utilizados para hacer MEP.

Según precisaron desde el organismo, "los 100 mil nominales semanales equivalen a unos USD40.000, que es un monto muy superior al ticket promedio de las operaciones MEP que realizan miles de personas diariamente".

Estadísticamente, "el promedio por compra es de USD3.000". De este modo, el equipo económico buscará dejar a resguardo a los pequeños y medianos inversores, que en épocas electorales buscan dolarizarse para resguardar sus ahorros.

-¿Cuál es el objetivo?.

-Se busca reducir la volatilidad del mercado financiero y su impacto sobre el normal funcionamiento de la economía, acompañar los esfuerzos por evitar desequilibrios en los llamados dólares financieros y desalentar movimientos especulativos, todo ello sin afectar a la gran mayoría de las personas que realizan esta operatoria de forma genuina.

-¿Cuál es el plazo de duración de esta normativa?.

-La resolución regirá mientras duren las circunstancias que hagan necesaria su implementación y se aplicará para cada subcuenta comitente, para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera.



BAJAN EL IMPUESTO

SOBRE EL DÓLAR QATAR

Tras devaluar casi 22% el peso, el Gobierno anunció una rebaja impositiva sobre el dólar utilizado por el turismo. De acuerdo con la resolución 5403, la AFIP disminuye el costo del Dólar Qatar, es decir, para los consumos con tarjeta de crédito, débito o compra por 300 dólares o más por mes por sujeto.

La percepción que antes era del 45% + 25% se rebaja ahora al 45% + 5%. Esto está relacionado con la devaluación del peso que realizó el BCRA. Es decir, que el dólar Qatar baja de $731 a $657,90. El viernes había cerrado en $596 aproximadamente.

La norma fue publicada en un suplemento adicional del Boletín Oficial y tiene efecto para las operaciones realizadas a partir del día de este lunes. En medio de la devaluación del tipo de cambio oficial, la AFIP redujo la percepción del impuesto PAÍS sobre el dólar Qatar de 25% a 5%. Esto hará que la cotización, que había saltado ayer con la devaluación a $731, baje a $657, aproximadamente, según estimó el economista Salvador Vitelli.

Según la visión de los funcionarios del área de Economía, "abaratar" al Dólar Qatar debería contribuir a sacarle presión al dólar blue que escaló a $685. Con el dólar Qatar en $657 y el blue en $685, a quienes viajen al exterior les convendrá más pagar con tarjeta que gastar sus billetes verdes. (NA)

Para obtener el valor del dólar Qatar hay que sumarle al dólar minorista, hoy en $365, un 30% del impuesto PAÍS, un 45% a cuenta de Ganancias y un 25% a cuenta de Bienes Personales. Es justamente esta última percepción la que ahora se reduce de 25 a 5%.

Esta cotización del llamado dólar Qatar está vigente para los gastos en dólares con tarjeta que superen los 300 dólares mensuales. Por debajo de ese monto de gastos mensuales rige el dólar turista o dólar tarjeta, que incluye el impuesto PAIS del 30% y el 45% a cuenta de Ganancias, pero no el 25% de Bienes Personales. De este modo, el dólar Qatar y el dólar turista quedarán separados solo por 18 pesos, mientras que antes de este cambio la distancia era de 92 pesos.

La cotización del dólar tarjeta quedó igualada a fines de julio con la del dólar ahorro (el cupo mensual de US$ 200 mensuales que se puede comprar por home banking).