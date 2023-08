Caminos de la Ruralidad: 7 nuevas trazas en Tacural

El gobernador Omar Perotti inauguró 7 trazas viales en el marco del programa “Caminos de la Ruralidad” en Tacural, que suman un total de 14.210 metros, con una inversión de $ 85.277.950,28; y la conexión a la red de agua potable del Centro de Salud de Colonia Aldao, y recorrió los avances en las conexiones domiciliarias. Durante la inauguración de las nuevas trazas, Perotti recordó que “en ese camino firmamos el primer convenio para poner en marcha este programa; y, con esa puesta en marcha, ustedes dispararon el interés de muchos otros productores”; y, a continuación, detalló que “entendíamos que debíamos ser nosotros los impulsores del programa, y así dejar montado un esquema de organización para sostenerlo y cuidarlo”. A continuación, precisó que “hoy nos estamos acercando a los 1.250 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia, kilómetros que pasan por 129 escuelas rurales, porque nos parecía central que el programa sea la garantía para mover la producción, para que la familia rural viva en el campo y tengan la tranquilidad de que sus hijos puedan ir a la escuela o si tienen una emergencia poder salir”.

Asimismo, el gobernador resaltó que “una provincia agrícola, ganadera, agroindustrial, agroalimentaria, no puede no tener caminos rurales, porque al no garantizar la salida de la producción diariamente no aprovechamos nuestro potencial. Este programa viene a reparar y a agradecer a quienes dan la pelea todos los días en nuestro campo, emprendiendo”.

La obra favorece a 5 apicultores con 770 colmenas, 22 productores con 475 hectáreas agrícolas, 3.948 hectáreas ganaderas, 515 cabezas de ganado bovino de carne, 2.246 cabezas bovinas de leche en 15 tambos que producen 12.046.944 litros anuales de leche cruda, 18 cabezas porcinas y 93 cabezas de ganado menor.



EN ALDAO Y HUGENTOBLER

A continuación, Perotti inauguró la conexión a la red de agua potable del Centro de Salud de Colonia Aldao; y recorrió los avances en las conexiones domiciliarias. Al respecto, el gobernador señaló que “se ha dado un primer paso importante en esta primera etapa de la red de agua potable, una obra esencial. Estamos en un centro de salud y si hay algo importante para la salud es el agua potable”; y manifestó que “queremos dejar el proyecto de cloacas terminado, porque es lo que sigue, lo que complementa esa prestación de servicios”. Por último, el gobernador recorrió la obra que se está ejecutando en el tambo “La Lilia”, ubicado en Hugentobler: “Una fuerte inversión que fue acompañada con el financiamiento del programa Santa Fe de Pie, con el cuál la provincia bonificó tasas”, precisó Perotti; y destacó “el grado de avance importante que tiene esta infraestructura para el nuevo tambo”.