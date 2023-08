Convenio para la geolocalización de las llamadas recibidas al 911

Los ministros de Seguridad, Claudio Brilloni, y de Gestión Pública, Marcos Corach, firmaron este lunes un convenio marco con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la geolocalización de las llamadas recibidas al 911. El objetivo es propiciar la implementación en la provincia del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias (SAE) 911, para operar en todo territorio nacional, con la intención de que todas las policías provinciales y otras fuerzas de seguridad federales cuenten con “tecnología moderna para beneficio de la seguridad pública en la República Argentina”.

Luego de la firma, Corach manifestó: “La firma implica el aporte de un software, por parte del 911 federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objeto de poder geolocalizar cada una de las llamadas que ingresan en las comunicaciones al 911. Eso se traduce en una optimización de tiempos de respuesta de cada uno de los despachos que efectúa el 911, ya sea en materia de seguridad o en caso de emergencias sanitarias o de cualquier emergencia que sea reportada por un teléfono celular”.

Al respecto, Brilloni afirmó que “se trata de un paso muy importante, no solo de cooperación entre el organismo nacional y el provincial, sino que va a permitir brindar un nuevo y mejor servicio en materia de incidencia, urgencias y emergencias”. Y ejemplificó: “Si una persona tiene un accidente en el medio de la ruta y no sabe dónde está, llamando al 911, este sistema va a permitir tener la ubicación para desplazar el móvil de policía, ambulancia o bomberos, según corresponda al lugar desde donde se registra la llamada”.

Por su parte, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, José Lucas Gaincerain, explicó que “el convenio que estamos firmando con la provincia de Santa Fe es, concretamente, la geolocalización de las llamadas al 911, desde cualquier teléfono celular de cualquier lugar de la provincia desde donde se produzca una llamada”.

Y sumó: “Cualquiera sea el motivo, ya sea una emergencia por seguridad o una emergencia médica, un incendio o un accidente, en 4 segundos la Policía Federal determina el lugar exacto, con una diferencia de 50 metros, de donde se está produciendo la llamada. Con lo cual, esto no es solamente un tema de seguridad, sino también es un tema de sanidad o de emergencia civil”.

El funcionario nacional detalló, además, que con la nueva tecnología “viene acoplado un botón de alerta para colectivos que tienen el sistema SUBE, con lo cual el chofer va a poder accionar y poner el coche en emergencia”. Finalmente, contó que “se trata de un software que adquirió la Policía Federal, que dependen de la Policía Federal, y se lo brinda en forma gratuita a todas las provincias. Empezó a funcionar en el conurbano bonaerense y Santa Fe es la segunda provincia donde se implementa.



EL CONVENIO

El convenio marco de colaboración para la Federalización del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias 911 y del Centro Operativo de Despacho de Móviles entre la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación establece que dicho ministerio “ofrece, a través de la División Sistema de Información 911 Federal, y sin costo alguno la provisión del software del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias. Para ello, la Nación gestionará la entrega al gobierno provincial del software del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias, a los fines de su instalación y funcionamiento acorde a las necesidades de la provincia de Santa Fe. Asimismo, la cartera de Seguridad nacional, a través del SAE 911 Federal, ejercerá la supervisión de la conectividad a los fines de asegurar el correcto funcionamiento del vínculo, en tanto que, por su lado, la provincia se compromete a mantener on-line este vínculo.