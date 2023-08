Detectan en Argentina una nueva cepa de Covid-19 que crece a gran velocidad

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), publicado este domingo mientras los argentinos votaban en las PASO, confirmó que se detectó en Argentina una nueva cepa del Covid -19 que captó la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su rápida propagación y su capacidad de eludir la inmunidad. Designada como Variante de Interés (VOI) por la OMS el 9 de agosto pasado, esta subvariante, conocida como EG.5, fue observada en varios países y llevó a la OMS a mantenerla bajo estrecha vigilancia.

Los primeros casos confirmados de la variante EG.5 se reportaron en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Aunque aún no es la variante dominante a nivel mundial, su rápida propagación la coloca en el radar de las autoridades de salud. La cepa EG.5 es un linaje descendiente de XBB.1.9.2, con un perfil de aminoácidos similar al de la variante XBB.1.5. Desde su primer registro el 17 de febrero de 2023, la prevalencia de EG.5 aumentó significativamente, pasando del 7,5% en la semana 25 al 17,4% en la semana 29, según datos del BEN. A pesar de su crecimiento acelerado, aún no se confirmó si la variante EG.5 provoca una mayor virulencia en los casos de Covid-19 ni si está asociada a un aumento en la cantidad de hospitalizaciones.

La OMS destacó que, aunque se observaron aumentos simultáneos en la proporción de hospitalizaciones por EG.5 y Covid-19 en algunos países, no se establecieron aún asociaciones claras entre estas hospitalizaciones y la nueva variante.

Esta variante ha sido reportada por un total de 48 países y la mayor parte de las secuencias de EG.5 son de China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España.

En medio de la aparición de la variante EG.5, la OMS había recomendado previamente centrar los esfuerzos de vacunación en la subvariante Ómicron dominante, XBB.1. Sin embargo, las mutaciones continuas del virus plantean desafíos en la lucha contra la enfermedad, ya que algunas variantes pueden evadir parcialmente la inmunidad generada por las vacunas existentes. Es importante destacar que, a pesar del aumento en los casos detectados de Covid-19 debido a la variante EG.5, la mortalidad disminuyó en un 57% en un período reciente de tiempo. La vacunación sigue siendo una herramienta crucial en la lucha contra la propagación del virus, aunque las vacunas pueden perder cierta eficacia contra variantes en constante evolución. La OMS instó a intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación y seguir implementando medidas de prevención, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. A medida que la pandemia continúa evolucionando, la vigilancia constante y la adaptación de las estrategias de salud pública siguen siendo esenciales en la lucha contra el Covid-19.



¿QUÉ DICE EL MINISTERIO DE SALUD?

El informe del Ministerio de Salud de la Nación explica que “según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa EG.5 se evaluó como bajo a nivel mundial, alineándose con el riesgo asociado con XBB.1.16 y XBB.1.5. No se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad hasta la fecha”.



¿QUÉ PASA EN RAFAELA?

Mientras tanto, en las últimas horas este Diario se contactó con la infectóloga local Sandra Cappello con respecto a la situación actual del Covid-19 en Rafaela, quien nos manifestó que "se registran pocos casos de coronavirus en la ciudad, pero todos son ambulatorios, o sea, que no tuvieron que permanecer en el hospital. Hay que gente que está resfriada que viene a hisoparse y da positivo de Covid-19. Igualmente, al ser pocos casos, no estamos mandando a tipificar. De todos modos, las recomendaciones para la gente siguen siendo las mismas, el lavado de manos, uso del alcohol y barbijo, y reforzar la vacunación. Si una persona está resfriada, le decimos que use barbijo y que no socialice hasta que pasen los síntomas".



VOLVER A LAS MEDIDAS

DE PREVENCIÓN

La nueva variante de Omicron EG.5 suma casos aceleradamente en el mundo y crecen las hospitalizaciones por Covid-19. Ante esta situación, el médico infectólogo y especialista de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi recomendó volver a los cuidados básicos y lamentó que “es como que todos se hubiesen olvidado del Covid-19". "Para tener una idea cabal de la situación, desde el 1º de enero hasta la fecha han fallecido 305 personas en Argentina por Covid-19. Eso quiere decir que el virus está circulando y en su persistencia para sobrevivir va cambiando de antifaz”, remarcó. “El virus va cambiando la forma de entrar al cuerpo y evadir de una manera muy hábil todo lo que ponemos en el camino como, por ejemplo, las vacunas. El Covid está circulando mucho, hace un mes repuntó en India, Singapur, Australia y ahora está en Estados Unidos y en Ecuador. El error está en que nos hemos olvidado de lo que teníamos que hacer”, sostuvo Pizzi. En diálogo con LT8, el especialista afirmó, en base a su observación, que “la gente ya no se lava las manos” como en la época de la pandemia. “Se olvidaron de llevar el frasquito de alcohol. Si hay un grupo abigarrado de gente -ya sea para hacer trámites o para subir a un micro- hay que usar barbijo y la gente no lo usa. Es como que todo el mundo se olvidó de lo que había que hacer”. “Es más, se olvidaron hasta de vacunarse, porque desde el 1º de enero hasta hoy hay casi 470 mil casos de gripe con muchas menos muertes, pero siempre hay un subregistro que no está en planilla. Lo ideal es ponerse en un brazo la vacuna anticovid, que es muy superior a todas las que nos pusimos antes, y en el otro brazo la antigripal. Y la gente no lo hace. Del grupo de personas con comorbilidades (inmunodeprimidos, obesidad mórbida, enfermos cardíacos, etc, adultos mayores), solo el 78 por ciento se vacunó contra la gripe y es gente que realmente lo necesita”, agregó. En ese contexto, Pizzi consideró que “las vacunas están y la indiferencia subsiste. Y eso no es bueno. Hemos perdido 131 mil personas en Argentina, en el drama sanitario más grande que tuvo el país en su historia. Y es como si la gente se hubiese olvidado de eso. Nosotros como universidad recomendamos el uso del barbijo. Si se tiene que hacer un trámite y tiene que esperar en un lugar con gente abigarrada, tiene que ponerse el barbijo”.