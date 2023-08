Las cámaras de seguridad de la UNRaf se sumarán al Centro de Monitoreo

El intendente Luis Castellano y el rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa, firmaron este lunes un convenio para la colocación de cámaras de seguridad en la institución educativa, que serán monitoreadas las 24 horas desde el Centro de Monitoreo Urbano. La firma se realizó en la sede ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 34 y estuvieron presentes el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el director de la Guardia Urbana, Gabriel Fernández; junto a miembros de la casa de estudios superiores.

Es importante mencionar que los equipos son de característica domo, es decir que filman a 360 grados, y fueron adquiridos por la UNRaf junto con la conectividad, en tanto que la Municipalidad se ocupará de su instalación y mantenimiento.

Una vez finalizado el acto, Luis Castellano declaró que el convenio posibilitará "proveer seguridad para los alumnos, alumnas y todo el personal docente, no docente". Además, contó que el monitoreo se desarrollará "sobre la universidad y las dos calles aledañas, o sea, tanto en el frente como en el contrafrente".

Por otro lado, el mandatario local agradeció "la predisposición de la universidad y su inversión para estas cámaras. Es parte de lo que tenemos que hacer para las universidades de la ciudad". Finalmente, agregó: "Nosotros decimos que Rafaela es una ciudad universitaria y en este sentido, necesita que los alumnos y docentes estén cuidados, y eso es parte del trabajo coordinado con la universidad, en este caso UNRaf y el municipio".



COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

A su turno, Rubén Ascúa, expresó: "Apreciamos la predisposición del intendente Luis Castellano y de las autoridades para dar paso a un elemento más de cooperación entre dos instituciones como es el municipio y nuestra universidad".

Asimismo, destacó que es un paso para las demás instituciones "de manera tal que podamos apoyar en lo que hace a la cuestión técnica y que esta experiencia se replique, dado que la seguridad es fundamental para que fluyan no sólo las actividades académicas sino también las actividades socioculturales que hacen a una ciudad como Rafaela".



SUMAR MÁS CÁMARAS

Por su parte, Maximiliano Postovit comentó: "Es un proyecto que veníamos trabajando hace un tiempo. No solamente va a contribuir con la prevención en seguridad de los alumnos, docentes y sus bienes, sino al barrio Brigadier López, la traza de la Ruta 34 y la colectora que son lugares muy transitados y de reunión de los jóvenes durante los fines de semana". El Secretario de Prevención en Seguridad sumó que el objetivo es continuar incorporando cámaras al Centro de Monitoreo. Por último, Alejandro Tassone, dijo que "desde el área de informática lo primero que hicimos fue establecer un contacto con Maximiliano Postovit para comenzar a diagramar la posibilidad de dotar de seguridad al perímetro externo de la universidad ya que nosotros venimos trabajando internamente en todo lo que es la seguridad de los edificios, la parte constructiva, las obras y la circulación interna”.