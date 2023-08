Bottas en la mira de Audi

El finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) integra la lista de posibles pilotos de la escudería Audi, que ingresará a la Fórmula 1 en 2026, según publican este lunes medios especializados."Bottas sería el elegido por Audi ante la incertidumbre de saber si podrá contar con el español Carlos Sainz (Ferrari), que no termina de definir su futuro", señala el sitio Motorsport.com.

El piloto finlandés, de 33 años, tiene la opción de mantenerse en su actual equipo Alfa Romeo hasta final de la temporada 2024, aunque más allá de esa chance analiza la opción de formar parte de Audi.

"Para mí sería muy motivante ser parte del proyecto de Audi. Queda todavía algo de tiempo y estoy seguro de que tendremos conversaciones, pero no todavía", admitió el piloto de Alfa Romeo, consultado sobre la posibilidad.



LECLERC

Charles Leclerc es uno de los pilotos más buscados en la ‘silly season', el momento del año donde los corredores de F1 se van de vacaciones y todos los trabajos ocurren puertas adentro, tanto en el desarrollo de los monoplazas como en el de sus equipos con un mismo fin, tener una combinación más competitiva en la parrilla.

Es así que en medio de rumores y contratos que finalizan, el piloto monegasco es uno de los apuntados por más de un equipo además de Ferrari, como por ejemplo Red Bull. De todas formas, Leclerc fue claro a la hora de expresar su futuro y donde quiere continuar su carrera, así como también buscar cumplir su sueño de convertirse en campeón de la Fórmula 1.

“Creo que todos los pilotos han considerado diferentes propuestas, una vez que tienen posibilidades. Sin embargo, siento un gran amor por Ferrari, y mi primer objetivo y mi primer sueño es convertirme en campeón del mundo con Ferrari, más que cualquier cosa”, comenzó en diálogo con Motorsport.

Como si todo esto no fuera suficiente, Charles Leclerc dejó en claro que de momento no piensa en nada más que no sea Ferrari. “Me encanta Ferrari. Me siento como en casa, y no puedo decir mucho más porque no ha habido ningún tipo de discusión, tan solo algunas bromas aquí y allá. Si hay una pequeña oportunidad de que suceda, no tendré ninguna duda en presionar para quedarme aquí", concluyó.