Tom Hanks debuta como novelista

El renombrado actor Tom Hanks, reconocido por sus icónicas actuaciones en películas como Philadelphia, Forrest Gump y Náufrago ha incursionado en el mundo de las letras con su primera novela, "Otra gran obra maestra del cine". Tras su debut literario en 2018 con el libro de cuentos "Tipos singulares", Hanks se sumerge ahora con gran talento narrativo en los aspectos poco conocidos de la industria del cinematográfica a través de una perspectiva íntima y única.

Publicada por Roca Editorial en España, la novela trasciende la mera exploración del cine, sumergiéndonos también en la historia contemporánea de Estados Unidos. Tejiendo la narrativa en torno a la surrealista producción cinematográfica y la identidad nacional, Hanks ofrece una experiencia de lectura enriquecedora. Además de su prosa, la edición se enriquece con ilustraciones realizadas por el propio autor, lo que añade un toque visual y personal.

Otra gran obra maestra del cine se despliega en dos líneas temporales. Inicia en 1947, presentándonos a un soldado que regresa de la guerra y su sobrino prodigioso de cinco años en el arte del dibujo. La trama se retoma en 1970, cuando el sobrino se ha convertido en un hábil dibujante de cómics clandestinos en Oakland, California. Un emotivo reencuentro con su tío desencadena una serie de acontecimientos que resultan en la recreación de un cómic que el niño intentó crear en su infancia para impresionar a los adultos. En esta ocasión, el protagonista es su tío, un valiente héroe en la Segunda Guerra Mundial.

El relato también introduce a un exitoso director de cine que descubre el cómic de los años 70 por casualidad, despertando su interés en llevar esta historia a la gran pantalla como una superproducción de superhéroes.

En una entrevista con la revista People, el ahora novelista Tom Hanks, con 67 años, compartió que la novela refleja sus propias experiencias en la meca del cine. Asimismo, busca transmitir las "importantes lecciones" aprendidas a lo largo de su carrera, incluyendo los "trucos" para superar desafíos.

Hanks expresó: "Nadie realmente conoce el proceso completo de crear una película, aunque muchos crean saberlo. He participado en la realización de numerosas películas (y considero que al menos cuatro de ellas son bastante notables) y aún me asombra el proceso de dar vida a una idea en la pantalla. Desde su concepción hasta la imagen final, todo el proceso es un auténtico milagro".

Con Otra gran obra maestra del cine, Tom Hanks no solo explora nuevos horizontes creativos, sino que también brinda a los lectores una visión única de la magia del cine y las complejidades de la identidad estadounidense. Su transición de la actuación a la escritura resalta una vez más su versatilidad y habilidades narrativas, dejando a los lectores ansiosos por descubrir qué nuevos capítulos nos revelará en el futuro.