“Música de películas” con la Sinfónica santafesina

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, se presentará en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) el próximo viernes 18, a las 21, con entrada libre, gratuita y solidaria. El evento será un tributo al incalculable aporte en la composición de bandas sonoras icónicas del estadounidense John Williams, uno de los referentes más importantes de la música ligado a la industria del entretenimiento. Bajo la dirección del maestro Silvio Viegas, el programa presentará fragmentos de bandas sonoras de películas emblemáticas como «Harry Potter», «Indiana Jones», «Tiburón», «La Lista de Schindler», «Star Wars» y «E.T».

Entre varias intervenciones creativas que se sumarán al evento, se contará con la participación de la Colectiva Transita Susurradoras, de la mano de la realizadora Gisela Núñez, con el aporte desinteresado de animaciones digitales.



COLECTA SOLIDARIA

Apelando a la buena voluntad del público, quienes quieran colaborar, podrán donar alimentos no perecederos o pañales que serán entregados a instituciones benéficas de la ciudad de Santa Fe. La colecta se hará en el hall de entrada del Centro Cultural Provincial en el momento de ingreso a la sala.



JOHN WILLIAMS

Nació en 1932 en Nueva York. En 1948, la familia Williams se mudó a Los Ángeles y en 1950 se trasladó a la Universidad de California, donde estudió piano y composición. En 1955 volvió a Nueva York y entró en la Escuela Juilliard, donde estudió piano con Rosina Lhévinne. En 1960 fue contratado por Columbia Records como pianista y compositor.

Ha trabajado con el célebre director Steven Spielberg desde 1974 y ha compuesto la música de casi toda su obra. También ha realizado composiciones musicales para numerosas series de televisión, noticieros y varias piezas de concierto.

Ha ganado el Óscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 53 nominaciones. En 2005, su obra en la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por el American Film Institute como la obra musical más grande del cine estadounidense. Es uno de los compositores más reconocidos de música de cine; ha realizado la banda sonora de más de cien películas.

El estilo más común de sus composiciones tiene influencias de compositores como Richard Wagner, Max Steiner y Erich Wolfgang Korngold.

El programa del concierto incluirá las obras «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Suite», «Raider’s March» (de «Indiana Jones: Raiders of the lost ark»), «Jaws Suite», «Schindler’s List», «Star Wars Suite», «Adventures on Earth» (de «E.T.»).