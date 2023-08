Sensaciones y sentimientos

LA NOVELA Y SUS VOCES



Por Hugo Borgna



Los que piensan que la novela, por el simple y humilde hecho de que está en papel y hecha sandwich por dos oportunas tapas, no tiene voz se equivocan.

Esas voces, que expresan a veces sentidos dramas o elevan sublimemente su canto, son expresiones cabales de la comunicación autor-lector.

Hablaremos ahora de otras voces, más genéricas y dirigidas, desde antes y desde afuera de la novela propiamente dicha: son las que usan los autores para llevar el relato.

“…mi esposo insistió en su momento en que habíamos procedido mal, pero yo estaba segura de que de haberlo dejado allí, el niño habría muerto.” (Stella Maris Meolans, “Reflexión”)

Una de las formas es contar los hechos en primera persona. La acción le ocurre y se origina en el personaje-relator. Él concreta las acciones y explica por qué las hizo.

Una de las ventajas que da el relato en primera persona es la llegada del autor a cada destinatario, éste acepta estar en la piel del personaje y, automáticamente, produce una reacción. En todo el transcurso de la novela estará comparando las actitudes del personaje con las que haría él si estuviera dentro de la novela y en esa situación.

Como recurso el relato en primera persona es eficaz. La emoción de la obra llega sin intermediación intelectual a quien va a leerla.

Ahora bien, ¿Qué pasa con la acción fuera de la esfera del personaje? Este aspecto es interesante, filtra los hechos exteriores y muestra solo los que impactan al protagonista (“Me enfrenté con los mismos ojos azules del niño abandonado, pero más grandes y con una expresión de ternura”)

La acción de la novela contada en primera persona se percibe intensamente. Es aconsejable para atrapar la atención de un lector que, a pesar de ser consciente de que está recibiendo hechos de ficción, igual acepta con agrado ese acercamiento emocional.

El prototipo más clásico, habitual e histórico de la novela es el modo neutral de un relator que lo sabe todo (omnisciente) y lo cuenta en todos los detalles. Al no participar de la ficción mostrada, no se responsabiliza de los hechos que producen todos los personajes.

“El pintor no pudo contener un estremecimiento. Si te lo dijese, Dorian, es posible que luego me quisieras menos, y seguramente te reirías de mí. Ninguna de ambas cosas podría soportarla. No, Basil, es preciso que me lo digas, insistió Dorian” (“El retrato de Dorian Gray”, Oscar Wilde).

En esta forma de relato el lector se siente más libre al no participar obligadamente de causas y efectos de las circunstancias de la novela. Al mismo tiempo le quita responsabilidad al autor sobre los juicios o comentarios de valor; queda claro que ellos y los hechos concretos son externos a cualquier conexión con culpas o premios.

En los dos casos (relator omnisciente o primera persona) la obligación directa del autor pasa por crear la suficiente dosis de intriga y suspenso: los lectores no son gente fácil de conformar.

Una tercera y eficaz forma es la que adopta Edgardo Peretti en “Fiolo y Fracasado”. De un modo coral, las voces de los diversos personajes llegan desde el relator omnisciente con cierta complicidad: no deben mostrar más de lo que permite el autor. En el final las situaciones de vida de cada uno se entrecruzan con efectos muchas veces no deseados que sorprenden al lector.

Hasta aquí una teoría apoyada en otra más general. Pueden los lectores, además de apreciar técnicas de relato, sorprenderse ahora un poco menos y captar los distintos tipos de relato, desde la primera página. Pero no crean que han ganado la batalla a los autores.

Ellos al iniciar la escritura, ya tienen todo sabido y resuelto.