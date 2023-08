Porsche 911 S/T: salta la banca a los 60 años

El 911 S/T nació antes, pero vivió siempre a la sombra del mítico Carrera 2.7 RS, el auténtico icono en la larga saga de este mítico deportivo cuya primera versión apareció en 1963. Y es tal ese misterio ni siquiera se tienen perfectamente datadas las unidades del 911 S/T que existen hoy: se cree que son algo más de 80, pero no llegan a 30 las que salieron directamente de la fábrica con las especificaciones originales.

Un aura de misterio que hace que, pese a ser un modelo más sencillo que el Carrera 2.7 RS -por ejemplo, no adoptó el alerón trasero de pico de pato... simplemente porque se 'inventó' posteriormente-, su valor en el mercado sea también altísimo. Este tesoro oculto es el que, en el 60 aniversario del 911, Porsche quiere recuperar para entusiasmo de sus fans más puristas.

El Porsche 911 S/T revivido será, como el original, un coche muy exclusivo... aunque no tanto. Se fabricarán 1.963 unidades (por el aniversario) y todas están ya adjudicadas. Algunas -pocas- se entregarán ya este año (en España habrá menos de 10) mientras que en 2024 llegará otra remesa a nuestro país... que no sumará más de 30.



UN COCHE ENTRE DOS MUNDOS

El modelo original, gestado entre finales de los 60 y principios de los 70 y que se mostró por primera vez en el Salón de Frankfurt de 1963, era básicamente una mezcla entre los 911 S -la variante más deportiva y prestacional- con el T, más básico y, por ello, más ligero. Esa combinación llevada al extremo (especialmente en ligereza), unida a la adopción de piezas derivadas de la competición dio lugar a un modelo de carreras que demostró su valía en las mejores competiciones del mundo del motor: desde la Mille Miglia a las 24 Horas de Le Mans.

El 911 S/T del siglo XXI es algo parecido, lo mejor de dos mundos. Por un lado, la deportividad dulce del GT3 Touring (sin alerones -o casi-, como el S/T primero), pero combinada con el extremo que representa el GT3 RS, una criatura casi puramente de carreras que es la que aporta el motor.



CAMBIO MANUAL DE SEIS MARCHAS

Pero el S/T no respetaría a su ancestro si no aportara algo único, en este caso la caja de cambios manual de seis marchas que lo convierte en la máquina perfecta: la única versión del 4.0 de seis cilindros en bóxer con 525 caballos con caja manual... con una relación un 8% más corta. Y, como guinda de la tarta, un embrague específico, casi 11 kilos más ligero (al que se suma, por ejemplo, la eliminación del eje trasero direccional y todos sus componentes adicionales).

"La ventaja principal que vas a notar con este cambio, que es mi highlight favorito del 911 S/T, es que te permite poner más potencia en las ruedas traseras al no existir las pérdidas propias de un cambio automático". Las palabras de Andreas Preuninger, el 'alma' de los Porsche GT, ya nos da una idea de lo que realmente significa este S/T. Él lo resume con un ejemplo: "Vas a notar lo mismo que cuando pasas de un Carrera a un GT3, o sea, un salto bastante importante".



ALIGERADO HASTA EL EXTREMO

Si había algo que caracterizaba al S/T original era su ligereza. Todo lo que era superfluo se eliminaba. Por ejemplo, los asientos traseros... incluso la radio o los paneles de las puertas. Y lo que se podía aligerar, se aligeraba, especialmente los paragolpes o las lunetas. En el 911 S/T del siglo XXI, con muchas décadas de evolución en el tratamiento de materiales, es algo más fácil: mucho carbono (techo, capó, aletas, asientos, jaula, incluso elementos de la suspensión), mucho magnesio (para las llantas) y hay hasta alfombrillas específicas aligeradas...

A esto hay que sumarle una batería de ion litio más ligera, aplicar lunas más livianas, montar frenos cerámicos de serie, eliminar material aislante (que, a la vez, permitirá que el motor atrone el interior)... Resultado, unos sorprendentes 1.380 kilos en orden de marcha, con todos los líquidos incluidos. Ningún 911 de la actual generación (992), ninguno, pesa menos.



SILUETA TOURING

Otro detalle que nos muestra a las claras por qué Porsche ha elegido el S/T para este homenaje en el 60 aniversario es la adopción de la silueta Touring. Además de casar con el look del modelo original, se quiere enfatizar en la línea clásica del 911. De hecho, aunque cuenta con un spoiler trasero que se despliega automáticamente, lo hace a una mayor velocidad y con una inclinación menor, de modo que durante más tiempo el aspecto del S/T será el clásico del 911 más puro. Un discreto gurney flap se encarga de compensar, en parte, el efecto de sustentación que se sacrifica con ello.

De prestaciones va sobrado... pero no es su prioridad máxima. Alcanza, eso sí, los 300 km/h... aunque su punta está limitada. Acelera de 0 a 100 en 3,7 segundos, pero lo mejor es que aun siendo un coche que podría desenvolverse perfectamente en pista, está concebido, ante todo, para ser disfrutado en carreteras de curvas.



EL PORSCHE MÁS CARO

El precio sí nos permite decir que estamos ante el Porsche más exclusivo de toda la gama. Nada menos que 349.225 euros tienen la culpa de cada R/S... siempre que no sumemos los más de 19.000 del pack Heritage Design que es como un túnel del tiempo con el que darle un toque setentero y poner al S/T de 2023 'entre dos tierras'.

El paquete incluye algunos detalles muy 'cool', como el logo de Porsche en versión 'retro' (que también encontramos en la monotuerca de las ruedas o el volante), una tapicería interior cognac más clásica y, como reminiscencia de la época, el dorsal en la puerta. No falta un color de carrocería y llantas específico (el que puedes ver en las fotos) y los logos traseros en dorado. (Fuente elmundo.es/motor)