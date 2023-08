Con foto de unidad, Bullrich oficializó su triunfo en JxC

Con el 83.10% de mesas escrutadas, Patricia Bullrich se impuso con el 3.431.654 votos (16.75%) por sobre Horacio Rodríguez Larreta que cosechó 2.240.097 votos (10.91%). La ahora candidata a presidenta del PRO se mostró triunfadora de la interna de Juntos por el Cambio y protagonizó una foto de unidad junto a su competidor.

"Si estuviéramos en un país normal estaríamos festejando una elección, pero no, los argentinos vivimos con angustia, miedo, sin poder soñar ni poder vivir una vida normal, pero también con motivos para celebrar juntos", fueron las primeras palabras de celebración de Bullrich desde el bunker de Juntos por el Cambio.

Junto a su aspirante a vice Luis Petri, Bullrich afirmó: "Estos motivos tiene que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina, que deje atrás para siempre la corrupción y que abra paso a la austeridad, que deje atrás el despilfarro y cuide cada uno de los bienes y trabajos de los argentinos".

"Hoy hemos dado un paso importante, el paso de un cambio que en el medio de esta angustia nos emociona y nos abre una esperanzada", indicó.

En otro pasaje de su discurso triunfal, la titular del PRO se mostró agradecida por la participación de la fórmula compuesta por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y los invitó a subir al escenario mientras la militancia coreaban "hay que saltar, el kirchnerismo no existe más".

"Quiero agradecerles de corazón a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales por su trabajo, porque juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio y nos vamos a convocar a todos juntos ahora para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos", subrayó Bullrich al tiempo que destacó también la tarea de Mauricio Macri y de los gobernadores del espacio.

Asimismo, remarcó: "Quiero decirles que todos los que trabajaron que van a ser parte de los equipos que van a llevar adelante el cambio en la Argentina, brazos abiertos para todos. Es el equipo que va a dar vuelta la decadencia y convertirla en progreso".

Ante el batacazo del libertario Javier Milei, que cosechó un 30,90% de apoyo, Bullrich hizo mención de la elección y felicitó al economista "por la elección enorme que hizo, porque hizo un aporte al debate porque ha dicho que no quiere que el Estado sea una cueva de La Cámpora".

A su parte, Rodríguez Larreta remarcó que a partir del lunes estará trabajando detrás de la titular del PRO para consolidar el triunfo en octubre. "Juntos, vamos a estar siempre juntos y juntos vamos a llevar adelante la fuerza del cambio de nuestras vidas", reafirmó en compañía de Morales.

"Quiero también agradecer a todos los que acompañaron nuestra posición y reforzarles el mensaje, vamos a honrar los valores que propusimos. A todos aquellos que creen que la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino, vamos a honrar el apoyo que nos dieron", sostuvo.

Además, felicitó a Jorge Macri por haberse impuesto en la Ciudad de Buenos Aires y convocó al radical Martín Lousteau para trabajar en unidad. Hizo lo propio con Néstor Grindetti y Diego Santilli, quienes se midieron en la provincia de Buenos Aires.

El expresidente Mauricio Macri, también presente en Golden Center ubicado en Parque Norte, tomó la palabra, destacó la PASO del espacio y selló la foto de unidad de Juntos por el Cambio. "La Argentina está entrando en un cambio de era que dejá atrás ideas muy dañinas que han ocasionado problemas, pobreza y desunión de los argentinos. Ante todo gracias por haber apoyado un cambio masivo", concluyó Macri. (NA)