En Santa Fe ganó Milei y Bullrich superó a Larreta

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el más votado en la provincia de Santa Fe, con el 35,19 por ciento de los sufragios, un porcentaje superior al que obtuvo a nivel nacional. Fueron 646.315 votos los que el líder liberal consiguió en Santa Fe, casi el 10 por ciento de lo que obtuvo en todo el país, escrutadas el 98,4% de las mesas.

De esa forma dejó en el segundo puesto a Juntos por el Cambio que cosechó con sus dos postulantes el 31,57 por ciento (579.867 votos) y en el tercero a Unión por la Patria, que obtuvo el 21,06 por ciento (386.865).

En cuanto a la interna de JxC, Patricia Bullrich reunió 369.533 votos y Horacio Rodríguez Larreta 210.334. En el caso de UxP, Sergio Massa obtenía 301.725 sufragios y su adversario, Juan Grabois, 85.140. En tanto, el cordobés Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestra Patria, contó 67.563 votos, esto es el 3,67% del total.

La misma tendencia se daba en la categoría de diputados nacionales, donde la lista de candidatos de Milei obtenía el primer lugar con el 34,41%, la de Juntos por el Cambio que encabezó Patricia Bullrich se impuso en la interna y en el global quedó segunda con el 30,64%, y la de Unión por la Patria, en el tercer puesto con el 19,9%.

Este domingo Santa Fe comenzó a delinear las candidaturas para los comicios generales del 22 de octubre de las 10 bancas que renueva en diciembre en la Cámara baja nacional, de las 19 que posee.

La alegría se hizo visible en el búnker de Milei en la ciudad de Rosario, donde la precandidata a diputada y economista Romina Diez y el abogado Nicolás Mayoraz encabezaron el festejo de los libertarios locales. "Estamos satisfechos con la elección que hicimos, Javier Milei es el candidato más votado en todo el país. Javier no tiene techo, vamos por el voto de la gente que está enojada con la política", aseguró Diez a la prensa. "La casta es corrupción, son los ciudadanos que se creen con privilegios, políticos corruptos, periodistas ensobrados, empresarios prebendarios, todo eso se terminó. Hoy se dan cuenta que no necesitamos de ellos. El país habló y en las urnas, y eso es para celebrarlo", añadió.

Con un padrón de 2.818.280 ciudadanos en condiciones de votar, Santa Fe es el tercer distrito electoral del país con el 7,96% del padrón nacional, solo por detrás de las provincias de Buenos Aires (37,04%) y Córdoba (8,66%).

Detrás de Diez, que logró 623.875 votos, se ubicaron José Núñez de JxC (sector de Bullrich) con 352.731, que se impuso en la interna sobre Cacu Cándido -del espacio de Larreta- que llegó a 202.842, Germán Martínez, de UxP, con 360.754 y Esteban Paulón, el dirigente socialista candidato de La Fuerza de Santa Fe -respalda a Juan Schiaretti-, con 61.129 (3,37%).

Respecto de la puja por una candidatura al Parlasur, La Libertad Avanza lograba el 34,38% y 622.170 votos, lo que situaba a Andrea Calligaris como la más elegida. Juntos por el Cambio era la fuerza que seguía en cantidad de votos, con ventaja para Oscar Ponticelli con 351.054 votos sobre Mauricio Giraudo, que por el larretismo obtenía 200.314, sumando el espacio un total de 551.368 votos y el 30,46%. Además, Unión por la Patria, que proponía al presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, llegaba al 19,85% y 359.373 sufragios.

El jefe de Gabinete Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente de la fórmula de Unión por la Patria (UxP) que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa, votó en la ciudad de Rosario y dijo que lo hizo "con alegría y convicción"."En defensa de la Patria, por nuestros hijos y nietos, por nuestros padres y madres, por la felicidad del pueblo argentino", sostuvo Rossi, para agregar que "no vamos a volver al pasado" porque "hoy empezamos a construir el futuro".

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, votó en la ciudad de Rafaela, donde dijo que "ahora viene el ordenamiento de cada uno de los frentes en su candidatos internos". "Participamos en las PASO nacionales, que nos brindan la oportunidad de elegir a los candidatos y candidatas en cada una de las listas de frentes y partidos. Deseamos que en todo el país haya un buen clima electoral, e invitamos a todos y todas a votar y a fortalecer la democracia", había expresado Perotti al votar en la Escuela Alberdi.