Mondino, sorprendido con la elección de Milei

En la sede del PRO de Rafaela, donde se promueve la figura de Horacio Rodríguez Larreta en su carácter de precandidato a presidente de la Nación, todo era asombro e impresión, fundamentalmente por los resultados que estaban mostrando las PASO Nacionales, donde Javier Milei fue el precandidato a presidente más votado no solamente a nivel nacional y provincial, sino también en Rafaela. Y dentro de este marco, Ceferino Mondino, el concejal que fue precandidato a intendente en las primarias del 16 de julio, también se mostró un tanto sorprendido, a nivel general, por lo que ha arrojado estas internas nacionales. "La verdad que estoy sorprendido por los resultados que estamos teniendo, sobre todo en Rafaela, donde vemos la misma tendencia que a nivel nacional. Y lo que más me sorprende fueron los resultados que obtuvo Javier Milei, que ha sacado muchísimos votos en la ciudad. Y dentro del espacio Juntos por el Cambio, todavía no tenemos los datos definitivos, pero según la información de los fiscales, Patricia Bullrich le ganaba Horacio Rodríguez Larreta, en donde la otra lectura que se puede hacer es que hubo una muy floja elección del justicialismo o el kirchnerismo, que ha sacado muy pocos votos en la ciudad", expresó Mondino, quien estuvo acompañado por varios integrantes del espacio ante una consulta de este Diario, quien agregó, en cuanto al porqué el ciudadano se inclinó mucho por Milei, que "indudablemente, va a ameritar realizar un análisis y creo que la gente ha optado por algo distinto, gente que no viene de la política, donde su mensaje de lo anti político o anti casta ha llegado a la población, un poco cansada, y toda la dirigencia política debe hacer una autoevaluación porque algún motivo tiene que haber para que la gente se haya volcado por Milei, donde tal vez la mala situación del país hace que haya un descreimiento tan grande y opte por una opción desconocida y ponga la esperanza allí para poder tener una Argentina mejor".

Sobre la elección que llevó a cabo Larreta, el concejal opinó que "pensábamos que iba a ser más pareja dentro de la interna con Bullrich, sobre todo en Rafaela, porque Horacio vino varias veces, se ha mostrado, ha trabajado muchísimo, ha dejado su mensaje. Pero sabíamos que no iba a ser una elección fácil, donde Patricia tenía un discurso muy distinto al de Horacio, un poco más duro, y hoy por hoy la gente está cansada de estas cuestiones nacionales. Pero al margen de los resultados, nosotros vamos a acompañar a Juntos por el Cambio, donde creemos que la opción para sacar adelante a todo el país". Y en cuanto al poco apoyo que tuvo el justicialismo, afirmó que "ha tenido una elección muy mala, y es algo que se veía venir, se esperaba por los indicadores nacionales y toda la crisis económica que está viviendo, donde todos la estamos pasando mal. Y vamos a ver cómo se traslada. Éramos optimistas por el resultado de Maxi Pullaro tanto en Rafaela como en Santa Fe, pero evidentemente hay algo muy claro, que la gente vota a distintos espacios en distintos niveles, independientemente de los signos políticos. En Rafaela ha votado a Leo Viotti, que no era de la misma línea de Pullaro, y después este domingo a votado a Milei. Y por último, si se puede revertir el panorama pensando en las generales de octubre, Mondino expresó que "al margen de las PASO, dentro de JXC siempre el desafío es ganar por lo que competimos, y en este caso habrá que trabajar muchísimo, ya que es un desafío enorme. Creo que el resultado de Milei ha cambiado la proyección, algo que nadie lo esperaba".



EL RESTO

Mientras tanto, al cierre de nuestra edición, en la sede de JXC, la fuerza que apoya a Patricia Bullrich, casi no hubo movimiento a lo largo de toda la jornada, mientras que en el local del justicialismo, fueron muy pocas las personas que estuvieron presentes aunque sin la presencia de ningún político.