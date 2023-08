En Rafaela ganó JxC, pero Milei fue el candidato que cosechó más votos

Rafaela no quedó al margen de la ola libertaria que pintó de violeta a buena parte de la Argentina a pesar que no hay una sede partidaria ni referentes a cargo de una campaña en la ciudad. Javier Milei, el ahora candidato a presidente de La Libertad Avanza, obtuvo 19.675 votos, esto es el 36,1 por ciento del total de votos válidos según los datos aportados por fiscales de uno de los partidos políticos locales (la página web resultados.gob.ar brindaba información nacional, provincial y hasta por departamentos, pero no de municipios y comunas).

De esta manera, Milei se convirtió en el candidato individual con mayor cantidad de votos de Rafaela, tal como lo anticipaban diversas encuestas que compartían en forma reservada funcionarios y concejales locales en abril y mayo pasado.

Juntos por el Cambio se impuso con escasa diferencia en la disputa entre los frentes electorales, al reunir el 39,2% (21.346 sufragios", con un triunfo cómodo de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. La que algunos llaman "la dama de hierro" cosechó 14.098 votos (25,9%) entre los rafaelinos en tanto que su adversario en la interna logró 7.248 (un magro 13,3%) a pesar de ser el único que contaba con una estructura formal a nivel local, con la apertura de la Casa PRO en la esquina de avenida Brasil y Ciudad de Esperanza.

El actual ministro de Economía de la Nación y precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, apenas consiguió en Rafaela 6.064 sufragios (11,1%) y su competidor en la interna, Juan Grabois, 1.983 (3,6%). Entre los dos, alcanzaron los 8.047 votos(14,8%), muy lejos tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza.

Más atrás, el cordobés Juan Schiaretti, precandidato presidencial de "Hacemos por Nuestro País", se quedó con 3.499 sufragios (6,4%) y hubo 1.915 votos repartidos en el resto de los postulantes. Los datos aportados por un partido local comprende 236 mesas escrutadas de un total de 237, con un total de votos válidos de 54.482, en blanco hubo 1.509 y anulados, recurridos o nulos 1.238.

En el plano de las lecturas políticas, Massa fue el segundo más votado a nivel nacional pero en Rafaela quedó en el cuarto puesto. Dirigentes del peronismo local admitían que más allá de que se conformó una Junta Massa Presidente del Centro Norte de Santa Fe no hubo ningún referente que haya asumido el desafío de trabajar fuertemente la candidatura del funcionario nacional. "Sólo la CGT Rafaela salió a la escena pública para aguantar los trapos de Massa, pero el Gobernador de Santa Fe hizo poco y nada por el candidato de la unidad del peronismo, tampoco lo hizo el intendente ni el bloque de concejales oficialistas. Entonces el resultado es lógico", analizó un dirigente del PJ rafaelino. "También es cierto que no son los mejores días del peronismo. En las PASO provinciales hubo candidatos en campaña y no les fue nada bien, por tanto si el Gobernador, el intendente o los concejales hubieran salido a militar a Massa, quizás los resultados no hubieran sido muy diferentes a los de este domingo en Rafaela", cerró.

Así, la conclusión es que Milei fue el candidato más votado a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe, en el departamento Castellanos y también en Rafaela.



DEPARTAMENTO

CASTELLANOS

De acuerdo a los datos oficiales, en el departamento Castellanos La Libertad Avanza alcanzó un ajustado triunfo sobre Juntos por el Cambio escrutadas el 99,34% de las mesas (456 de 459). Javier Milei terminó la carrera con un total de 36.592 votos (35,88%), JxC llegó a 36.592 (35,44%) con los 23.280 de Bullrich y los 12.864 de Rodríguez Larreta.

Schiaretti registró un buen desempeño en un departamento cercano a la provincia de Córdoba, con 8.562 votos (8,39%). Mucho más atrás, Unión por la Patria con 14.386 sufragios (14,1%) a partir de los 11.310 de Massa y los 3.076 de Grabois.



EN SUNCHALES Y

EN LA REGIÓN

En Sunchales Milei también marcó el rumbo en las urnas al transformarse en el candidato más votado aunque Bullrich y Larreta juntos consiguieron un puñado de votos más. De acuerdo a fuentes partidarias, el candidato de La Libertad Avanza logró 4.384 sufragios, Patricia Bullrich 2.882, Rodríguez Larreta 1.553 (Juntos por el Cambio obtuvo 4.435), Massa 1.742, Grabois 317 (Unión por la Patria 2.059) y Schiaretti 1.092, escrutadas 54 de un total de 56 mesas.

Y en medianas y pequeñas localidades del departamento Castellanos también hubo dominio electoral del propio Milei, donde su discurso anti casta penetró con fuerza al punto de imponerse en comunas de fuerte tradición bipartidaria. Algunos datos, extraoficiales, compartidos por Radio Génesis de Estación Clucellas:

-María Juana: Milei 898 votos, Bullrich y Rodríguez Larreta 804, Schiaretti 508 y Massa - Grabois 481.

-Plaza Clucellas: Milei 318, Bullrich 208, Rodríguez Larreta 111 y Massa 22.

-Angélica: Milei 309, Rodríguez Larreta 135, Massa 125, Bullrich 101 y Schiaretti 86.

-Colonia Margarita: Milei 82, Bullrich 28, Rodríguez Larreta 21 y Massa 20.

-Eustolia: Milei 36, Bullrich 18, Massa 16, Rodríguez Larreta 15.

En el cuarto oscuro había una gran cantidad de boletas en estas elecciones PASO nacionales. Pero muchos candidatos quedarán en el camino y de más de una veintena de aspirantes a la presidencia, en principio solo quedarán para las generales del 22 de octubre Milei, Bullrich, Massa, Schiaretti y Myriam Bregman, de la izquierda.