Matías Audino regresó a la victoria en la octava del Midgets Show and Power

Por Víctor Hugo Fux



El actual campeón, Matías Audino, festejó su cuarta victoria en ocho carreras, para estirar su diferencia en el Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi" de la categoría Midgets Show and Power.

El piloto de Villa San José, del Imoberdorf Competición, logró imponerse de principio a fin y nunca vio comprometido su triunfo. Ni siquiera luego de la neutralización de la Final A, que debió relanzarse como consecuencia de la interrupción por quedar detenidas en lugares complicados las máquinas de Adriel Viano y Adrián Bonafede.

En esta octava fecha de la temporada fueron 34 los inscriptos, a los que se sumaron 15 del Mini Power, divisional en la que ganó con autoridad el sunchalense Gaspar Fler, que extendió su racha invicta en 2023.

Los resultados de la actividad que se desarrolló en el circuito "Atilio Carinelli (h)" son los siguientes:



EN EL POWER

Primera serie: 1° Gustavo García, a 78,259 Km/h; 2° Matías Giordano; 3° Cristian Fernández; 4° Leonardo Sterpone; 5° Germán Borgnino; 6° Lucas Ponzo y no clasificó Pablo Bailetti.

Segunda serie: 1° Gastón Viano, a 77,965 Km/h; 2° Pablo Baronetto; 3° Rubén Balangero; 4° Tomás Platini; 5° Matías Maina; 6° Héctor Heit y 7° Darío Pairone.

Tercera serie: 1° Adriel Viano, a 77,422 Km/h; 2° Diego Bruera; 3° Angel Gaggi; 4° Emiliano Ponzo; 5° Oscar Weber y 6° Martín Tosetto.

Cuarta serie: 1° Matías Audino, a 77,775 Km/h; 2° Mariano Bacci; 3° Héctor Valentini; 4° Luis Kunz; 5° Jonatan Merke; 6° Arturo Funes y 7° Diego Haspert.

Quinta serie: 1° Cristian Mattioli, a 77,148 Km/h; 2° Jeremías Molardo; 3° José Kunz; 4° Andrés Osorio y 5° Adrián Bonafede.

Primera semifinal: 1° Adriel Viano, a 78,563 Km/h; 2° Gustavo García; 3° Jeremías Molardo; 4° Pablo Baronetto; 5° Héctor Valentini; 6° Leonardo Sterpone; 7° Matías Maina; 8° Cristian Boscatti; 9° Oscar Weber; 10° Emiliano Ponzo; 11° Darío Pairone y 12° Arturo Funes.

Segunda semifinal: 1° Mariano Bacci, a 78,875 Km/h; 2° Gastón Viano; 3° Cristian Mattioli; 4° Cristian Fernández; 5° Adrián Bonafede; 6° Jonatan Merke; 7° José Kunz; 8° Angel Gaggi; 9° Tomás Platini y 10° Lucas Ponzo.

Tercera semifinal: 1° Matías Audino, a 79,173 Km/h; 2° Diego Bruera; 3° Matías Giordano; 4° Rubén Balangero; 5° Cristian Molardo; 6° Andrés Osorio; 7° Germán Borgnino; 8° Martín Tosetto; 9° Luis Kunz y 10° Héctor Heit.

Final B: 1° Jonatan Merke, a 77,914 Km/h; 2° Angel Gaggi; 3° Leonardo Sterpone; 4° Tomás Platini; 5° Cristian Boscatti; 6° Matías Maina; 7° Luis Kunz; 8° Héctor Heit; 9° Arturo Funes; 10° Darío Pairone; 11° Oscar Weber; 12° Martín Tosetto; 13° Germán Borgnino; 14° Emiliano Ponzo; no clasificaron Lucas Ponzo y José Kunz.

Final A: 1° Matías Audino, a 75,087 Km/h; 2° Mariano Bacci; 3° Diego Bruera; 4° Gustavo García; 5° Gastón Viano; 6° Cristian Mattioli; 7° Jeremías Molardo; 8° Cristian Fernández; 9° Rubén Balangero; 10° Cristian Molardo; 11° Andrés Osorio; 12° Pablo Baronetto; 13° Héctor Valentini; no clasificaron Adriel Viano, Adrián Bonafede y Matías Giordano.



EL MINI POWER

Primera serie: 1° Gaspar Fler, a 66,707 Km/h; 2° Saimon Cuenca; 3° Thiago Bottazzi; 4° Martino Bogetto; 5° Alex Ramallo; 6° Santiago Maina; 7° Bruno Acosta y 8° Gonzalo Rinaudo.

Segunda serie: 1° Laureano Cuenca, a 64,638 Km/h; 2° Benjamín Bottazzi; 3° Ezequiel Coria; 4° Felipe Masuero; 5° Donato Calvi; 6ª Martina Battaglino y 7° Leonardo Lovera.

Final B: 1° Santiago Maina, a 67,858 Km/h; 2° Bruno Acosta; 3° Leonardo Lovera; 4° Gonzalo Rinaudo y 5ª Martina Battaglino.

Final A: 1° Gaspar Fler, a 68,863 Km/h; 2° Laureano Cuenca; 3° Felipe Masuero; 4° Donato Calvi; 5° Saimon Cuenca; 6° Thiago Bottazzi; 7° Martino Bogetto; 8° Alex Ramallo; 9° Ezequiel Coria y no clasificó Benjamín Bottazzi.