El velocista Santiago Daperno se lució en la Copa Nacional U16

(Por Darío Gutiérrez). - Los logros del atletismo rafaelino han sido numerosos en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional, y esas conquistas deportivas son motivo más que suficiente para que la comunidad de este deporte en la ciudad, venga solicitando la concreción de la pista sintética para que los deportistas puedan entrenar de una manera más adecuada para el alto rendimiento que van demostrando.

Durante el fin de semana sumamos un nuevo nombre dentro de los valores que asoman con importante proyección de cara al futuro del atletismo de pista y en este caso nuevamente en velocidad.

En el atletismo argentino los récords suelen perdurar durante bastante tiempo o no, dependiendo de la magnitud de los registros. En cuanto a las pruebas de velocidad, hablando de las categorías juveniles, en los últimos años han surgido buenos valores y Rafaela puede enorgullecerse de haber contribuido a esas superaciones.

Santiago Daperno tuvo este fin de semana en Córdoba una actuación superlativa. Fue el sprinter destacado de la Copa Nacional de Clubes U16 ganando los 80 metros y 200 metros llanos, con la particularidad de haber conseguido quebrar marcas de campeonato que había logrado otro rafaelino, Tomás Mondino, en mayo de 2019 cuando pertenecía a esa misma categoría.

Daperno (de 15 años y 6 meses) el viernes se impuso en la distancia menor con 9s 16 superando los 9s 19 que Mondino había logrado en 2019 (en ese momento estaba por cumplir 14) en la Copa Nacional de Clubes U16 que se había realizado en esa ocasión en Mar del Plata. Ese fue el año en que también Tomy había integrado el equipo de CRAS que obtuvo el bicampeonato del mencionado trofeo (en 2018 el club rafaelino lo había logrado en Concepción del Uruguay).

En cuanto a los 200 metros, Daperno se impuso el sábado con 23s 14, competencia en que Mondino en 2019 había prevalecido con 23s 30.

El excelente nivel mostrado por el atleta entrenado por Leandro Bonamino en la Docta ratifica su paulatina evolución, sin dudas un importante aliciente de cara al futuro.

Cabe aclarar -por si acaso-, que cuando se habla de récord de campeonato no debe confundirse con récord argentino. Mondino a fines de 2020 había establecido un registro de 8s 97 centésimas en un control de marcas que había establecido la CADA en Concordia. Eran tiempos en que volvía paulatinamente el deporte competitivo tras la pandemia y se organizaban esas competencias por fuera de torneos en sí.

La categoría U16 tendrá este año su campeonato Nacional, es decir donde los atletas representarán a sus Federaciones Provinciales y no a los clubes como fue este fin de semana, el 11 y 12 de noviembre en Santa Fe. Seguramente allí estará otro de los objetivos de Daperno para ponerle la frutilla al postre a un año que con estos logros ya es excelente.



MÁS MEDALLAS

En este mismo torneo los marchistas de CRAS también lograron muy buenos resultados. En cuanto a la rama femenina, Leonela López logró la medalla de plata. La deportista entrenada por Ariel Magallanes tuvo un tiempo de 11m50s 69, escoltando a la ganadora Renata Barragán que se impuso con 11m 35s 65.

En los 2.000 metros marcha masculinos fue tercero Tobías Barra –entrenado por Bonamino- con un tiempo de 12m 33s 88/100.

Por otra parte, en los 80 metros llanos femeninos Josefina Gutiérrez (categoría U14) logró un destacado sexto puesto en la final, en una prueba que tuvo 12 series.

Por otra parte, cabe acotar que las chicas de salto triple rafaelinas que participaron de la prueba estuvieron cerca de la medalla, sobre todo Sofía Fregona que fue cuarta con 9m51, mientras que Margarita Simondi quedó sexta con 8m88.