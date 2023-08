Atlético vuelve a entrenar con el foco en Estudiantes

Luego del domingo de descanso y elecciones nacionales incluidas, el plantel de Atlético de Rafaela regresará este lunes a los entrenamientos en el predio del autódromo. La cita es a las 9 para los dirigidos por Ezequiel Medrán, que el sábado a las 15 reanudarán el torneo de la primera Nacional visitando a Estudiantes de Caseros, por la fecha 26 de la Zona B.

El equipo rafaelino en el mini-parate vio interrumpido un buen presente en la sumatoria de resultados, con 10 puntos obtenidos de los últimos 12 en juego. En el transcurso de los entrenamientos se aguardará por la posibilidad que el entrenador repita por cuarto encuentro consecutivo la misma formación titular, o si realizará alguna modificación luego del empate sin goles ante Brown de Adrogué en el Monumental, donde el funcionamiento no fue el esperado en el contexto de un encuentro parejo y complicado.

Ya ingresando en el tramo resolutorio de la competencia, donde se van definiendo tanto los ganadores de zona que irán por el primer ascenso, como los ocho clasificados de cada grupo pensando en el Reducido, y también los descensos, cada partido es encarado como una final por cada uno de los protagonistas.

La Crema tiene un buen presente pensando en meterse en la lucha por el segundo ascenso, pero sabe que en este primer partido de los dos consecutivos que tendrá fuera del Monumental (luego deberá visitar a Aldosivi de Mar del Plata) enfrentará a un rival dispuesto a aprovechar la localía para acercarse a puestos de clasificación, ya que ahora lo separan seis puntos del último en esa condición, que es Mitre de Santiago del Estero.

En el último partido las variantes que intentó Medrán en el segundo tiempo no revirtieron el panorama frente a Brown de Adrogué, motivo por el cual no es tan clara la chance de modificaciones de nombres. Además, Atlético como visitante viene de dos victorias consecutivas por lo que no asoma descabellado que se repita el once del inicio.



¿PUEDE IRSE?

En las últimas horas trascendió que el defensor Mauro Osores recibió una oferta de Albania, concretamente del club Partizani de Tirana, y que la estaría analizando. Recordemos que hace un par de meses ocurrió algo parecido, pero del fútbol chileno, que luego no prosperó.



ESTUDIANTES CON UNA BAJA

Respecto al elenco de Walter Otta, sufrió una importante baja. El defensor Delfor Minervino emigró a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras renovar su contrato con la institución bonaerense hasta 2025.

En una puja mano a mano con Atlético Tucumán, el ex Los Andes y Sportivo Italiano decidió emigrar a Santiago del Estero y así formar parte del plantel superior del Ferroviario.