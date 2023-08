¿Podría haber similitudes entre las PASO nacionales y las santafesinas?

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. - La elección primaria nacional de este domingo en la Provincia de Santa Fe, ¿será parecida a las PASO provinciales del 16 de julio pasado?.

Los santafesinos se van a encontrar este domingo con 51 boletas de diferente tamaño. Habrá boletas que tienen las cuatro categorías y otras que solo tienen una, y la abundante oferta electoral encuentra explicaciones en las diferentes combinaciones políticas.

Además, habrá boleta única, idéntica a la santafesina, para los privados de la libertad con sentencia sin condena firme.

En Santa Fe, tercer distrito electoral, están habilitados para votar 2.818.820 personas (el 7,86 por ciento del padrón nacional). Son 51,40% mujeres, 48,57% varones y 0,0017% personas no binarias. Un total de 81.228 electores son menores de 18 años.

Asimismo, en todo el territorio santafesino habrá 1.429 locales de votación, con 8.332 mesas habilitadas que recibirán una cantidad máxima de 350 electores cada una. Y serán necesarias 16.664 autoridades de mesa.

Cabe recordar que Santa Fe tiene tiene 19 representantes en la Cámara de Diputados pero este año renovará diez, en tanto que cuenta con tres en el Senado, ya elegidos en 2021: Carolina Losada, Marcelo Lewandowski y Dionisio Scarpin. El último de los tres dejaría su lugar para asumir como diputado provincial. .



SANTA FE MARCA EL

RUMBO NACIONAL

La consultora rosarina Doxa Data nos acercó un trabajo que revela que con excepción de las generales de 2015 donde ganó Daniel Scioli a nivel nacional, y las generales de 2019 donde en Santa Fe ganó Macri por 1%, en las 10 elecciones restantes, el candidato ganador en Santa Fe coincidió con el más votado a nivel nacional. De manera tal que, siguiendo esta probabilística, los candidatos que ganaren las PASO este domingo en Santa Fe entre Massa – Grabois y Bullrich - Larreta, también lo harían a nivel nacional.



LAS PASO SANTAFESINAS Y

SU INCIDENCIA NACIONAL

El tablero de los votos de las PASO santafesina que podrían trasladarse a priori por correlación política – ideológica hacia los precandidatos nacionales, nos marcaría que Juntos por el Cambio tendría de movida los 840.794 sufragios obtenidos por la dupla Pullaro – Losada dentro de la franquicia local Unidos. Pero aquí viene la salvedad que diferencia una elección de la otra y tiene nombre y apellido: Javier Milei, quien estará este domingo en el cuarto oscuro (y no tuvo precandidato a gobernador el 16 de julio).

También aparecerá en escena el vecino cordobés Juan Schiaretti aliado del socialismo vernáculo que tampoco llevó precandidatos locales el 16 de julio, y es de suponer que contaría con el promedio de 150 mil votos socialistas obtenidos hace cuatro semanas.

¿Cuántos votos de Pullaro - Losada (Larreta - Bullrich) podrían llegar a “comer” Milei y Schiaretti?.

El peronismo santafesino que acompañará este domingo a los precandidatos nacionales Sergio Massa – Juan Grabois, obtuvo en las categorías a gobernador y diputados un promedio de 450 mil votos el pasado 16 de julio.

Naturalmente nadie sabe – como en la interna de JxC - qué cantidad podría capturar cada precandidato nacional; pero aquí también asoman amenazantes Javier Milei y Juan Schiaretti, sobremanera el cordobés auto definido como “peronista no K”; ¿le quitaría votos a Sergio Massa?.

De Javier Milei se presupone que es un Pac-Man que “come” votos de manera universal, por lo tanto en las elecciones santafesinas correrían riesgo ambos frentes mayoritarios; pero también podría alimentarse de los nuevos votantes, entre los que se encuentran más de 80 mil menores de 18 años, su aparentemente público favorito.

Además se cree que este domingo 13 podría asistir, debido al carácter nacionalizador de las elecciones, un mayor porcentaje de electores que en las PASO santafesinas (concurrió el 62%) calculado en el 65%. Pues bien, ese diferencial de tres, cuatro por ciento como mucho (unas 90 mil personas), ¿se metería en la interna de Juntos por el Cambio?, ¿la del peronismo?, ¿votarían c acaso a Juan Schiaretti?, ¿ó lo harían por Javier Milei?.

Quien pudiera saberlo.