Reservas: ya se perdieron casi US$ 21.000 millones

Por José Calero



Las reservas del Banco Central cayeron en lo que va del año en casi US$ 21.000 millones, un número similar al estimado por el Gobierno para calcular el impacto de la sequía sobre las exportaciones del agro.

Desde enero último se perdieron reservas equivalentes al 47% de las que había a fines del 2022, una caída que explica la tensión cambiaria que llevó el dólar blue por encima de los 600 pesos.

En este escenario, las reservas brutas del Banco Central cerraron la semana en sólo US$ 23.668 millones.

En lo que va del año, las reservas cayeron en US$ 20.920 millones, al pasar de US$ 44.588 millones a fines del 2022 a US$ 23.668 millones el viernes último.

En medio de una fuerte tensión cambiaria, el Gobierno debió destinar unos US$ 500 millones a frenar la suba de los dólares que se obtienen a través de bonos, según estimaciones de consultoras privadas.

El dólar contado con liquidación llegó a ubicarse por encima de los 600 pesos, lo que hizo que el BCRA interviniera y lo bajará a unos $570.

El dólar MEP también se había disparado, pero tras las intervenciones cerró a $540.

Organismos oficiales operaron en el mercado secundario de bonos para contener las cotizaciones de los dólares paralelos.

La divisa que los ahorristas compran para atesoramiento en el mercado interno mediante la compraventa de bonos de la deuda externa terminó la semana preelectoral con un alza del 4,9%, mientras que el dólar oficial finalizó en $287,35 con un avance semanal de $8, o 2,9%.

Así, pese al esfuerzo del Gobierno, hubo una ampliación de la brecha con el dólar MEP al 87,9%. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el BCRA se había desprendido de US$ 120 millones para contener los dólares financieros el jueves. El viernes destinó otros $110 millones y proyectado a la semana utilizó unos $500 millones. (NA)