Santa Cruz elige gobernador

Unos 265 mil ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, que representan el 0,75% de votantes del país, elegirán este domingo, en coincidencia con las PASO nacionales, al próximo gobernador entre 13 fórmulas que competirán bajo el sistema electoral de la Ley de Lemas.

De acuerdo al desdoblamiento de los comicios que dispuso la gobernadora Alicia Kirchner, a través de un decreto emitido en mayo pasado, la población santacruceña irá a las urnas para, además de gobernador y vice, elegir a sus diputados provinciales y a las y los representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura local.

Los comicios provinciales son definitivos ya que Santa Cruz no cuenta con PASO, por lo que es una elección definitiva y quienes resulten ganadores serán las autoridades que asuman el próximo 10 de diciembre y decidirán los destinos provinciales hasta el 2027.

La provincia sureña no cuenta con un sistema de elecciones primarias como el que rige a nivel nacional, sino que allí se utiliza el sistema que establece la Ley de Lemas, que se encuentra vigente desde 1988. Por lo tanto, cada partido puede presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo y luego se le asigna a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras listas.

En ese escenario, Unión por la Patria presenta 3 subagrupaciones: el actual intendente de El Calafate, Héctor Javier Belloni (Nace Una Esperanza); Guillermo Polke (Unidos Por Santa Cruz), titular de la Federación Económica de Santa Cruz; y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (Construyamos Juntos).

En tanto, Juntos por el Cambio está dividido en 2 lemas. El primero, "Cambia Santa Cruz" que presentará 2 sublemas: Juntos por Santa Cruz (Roxana Reyes y Luis Vera) y El Cambio Verdadero (Mirey Zeidán y Omar Fernández).

El segundo sublema, "Por Santa Cruz", tiene 6 precandidatos a gobernador: Daniel José Gardonio (Encuentro por Santa Cruz); Rubén Ferrara, por el sublema "Movimiento Integración Liberal e Independiente (MILEI)"; el periodista Mario Markic (Consenso PRO Santa Cruz); José María Carambia (Cambiando Santa Cruz); Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz entre diciembre de 2003 y marzo de 2006 (Somos Santa Cruz); y Claudio Vidal (Santa Cruz Puede).

Por su parte, el Frente de Izquierda presenta un solo candidato a gobernador, Juan Manuel Valentín, quien es referente del Partido Obrero en la provincia.

Finalmente, el candidato a gobernador del lema Movimiento al Socialismo es el dirigente Gustavo Nauto, único sublema.

Los comicios en la provincia santacruceña ocurrirán de forma simultánea con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales en las que se elegirán a los candidatos a presidente y vicepresidente para competir en las elecciones generales de octubre. (NA)