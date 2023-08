Los argentinos van a las urnas para definir a sus candidatos con la mira en octubre

Los argentinos concurrirán hoy a las urnas para definir quiénes serán los candidatos a Presidente de los principales espacios políticos, en medio de una dura puja entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, y la incógnita sobre el caudal de votos de La Libertad Avanza.

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este domingo serán la primera prueba electoral nacional del año, en la que algo más de 35 millones de argentinos podrán optar entre 27 fórmulas presidenciales y 4.168 aspirantes a diputados y senadores nacionales y validar las nóminas que cumplan con el piso de votos necesario para competir en los comicios generales del 22 de octubre.

Esta semana, la campaña electoral terminó en forma anticipada cuando todos los precandidatos suspendieron sus actos de cierre, luego de que el miércoles último Morena Domínguez, una niña de 11 años, murió tras haber sido atacada a golpes por motochorros en el partido bonaerense de Lanús. La mayoría de los postulantes, que todavía no había puesto punto final a sus actividades proselitistas, incluidos los de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, se hicieron eco del trágico crimen y dieron por terminada la campaña sin actos ni recorridas.

Serán las séptimas PASO nacionales que se realizan en el país -desde que se establecieron en el 2009 y se utilizaron por primera vez en el 2011-, pero ahora, al igual que ocurrió en el 2015, servirán para definir una amplísima cantidad de postulaciones.

Además de las categorías de Presidente y vice esta vez se eligen candidaturas para senadores nacionales en ocho jurisdicciones (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) y diputados nacionales en el total de los 24 distritos del país.

En este marco, este domingo quedarán definidos los nombres de quienes competirán en octubre por el Poder Ejecutivo nacional y por las 24 bancas de senadores y las 130 de diputados que se renuevan este año en el Congreso Nacional. A diferencia de lo que ocurrió en las primarias del 2019, cuando no hubo más de un precandidato al Ejecutivo por coalición, en esta oportunidad las principales alianzas electorales, Unión por la Patria (UxP), Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) dirimirán su fórmula presidencial.

El oficialismo tiene una interna a resolverse este domingo entre Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de los espacios mayoritarios del frente, y Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande y quien representa a los sectores más populares. El titular del Palacio de Hacienda compite junto al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, mientras que el referente social va en fórmula junto a Paula Abal Medina.

En Juntos por el Cambio está la primarias más atractiva, ya que hay un final abierto entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Entre ambos se produjo una feroz interna durante los últimos meses, que este domingo será zanjada en las urnas.

Con el objetivo de evitar una división de cara a la competencia de octubre, esperarán los resultados juntos en un mismo búnker, para dar mañana mismo una nueva foto de unidad.

Rodríguez Larreta va acompañado por el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en tanto que Bullrich tiene como compañero de boleta al ex diputado por Mendoza Luis Petri.

Por la Libertad Avanza compite el diputado nacional Javier Milei, que no tiene interna y la incógnita está puesta en cuántos puntos sacará, en el marco de su interés por meterse en el balotaje en los comicios del 22 de octubre próximo.

El libertario va en la fórmula junto a la diputada nacional Victoria Villarruel.

Por el frente Hacemos por Nuestro País se presenta el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en tándem con el diputado nacional y ex ministro del Interior Florencio Randazzo, con el objetivo de mostrar un peronismo no kirchnerista y federal.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) también tiene una interna a definir entre la lista encabezada por Myriam Bregman junto a Nicolás del Caño (PTS), y la de Gabriel Solano y Vilma Ripoll.

Por el MAS compiten Manuela Castañeira y Lucas Ruiz; por la lista Unidad Obrera, Marcelo Ramal y Patricia Urones; por Libres del Sur, Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid; el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por el Frente Principios y Valores, junto a Leonardo Fabre.

En tanto, César Biondini va por el Frente Patriota Federal junto a Mariel Avendaño; Raúl Castells del MIJD compite con Adriana Reinoso; por la lista Confederal va Santiago Cúneo con Gustavo Barranco; Andrés Passamonti por Unión del Centro Democrático; y por lista Apertura Liberal Argentina Andrés Passamonti con Pamela Margaride Fernández. (NA-Télam)