Ben Hur sigue liderando su zona del Regional Juvenil

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió entre semana a 9 de Julio de Rafaela. La BH sumó dos victorias y una derrota para continuar como líder en su grupo.

Fue la novena fecha del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por la Zona “D”, la BH enfrentó como local al elenco juliense con saldo positivo, acumulando dos victorias y una derrota.

Estos fueron los resultados: Sub 13: Ben Hur 2 vs 9 de Julio 0. Goles: Francisco Colucci y Agustín Imoberdorf.

Sub 15: Ben Hur 3 vs 9 de Julio 2. Goles locales: Enzo Clement, Tomás Laurino y Ezequiel Toloza.

Sub 17: Ben Hur 0 vs 9 de Julio 1.

La BH encabeza la tabla del mencionado grupo acumulando 50 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales con 39, 9 de Julio de Morteros 34, Atlético San Jorge 30, Sportivo Las Parejas 26, 9 de Julio de Rafaela 22 y Atlético Sastre 20.

Por la décima fecha, Ben Hur visitará a Sportivo Las Parejas. Los encuentros se disputarán el miércoles 23.



COPA SANTA FE

Por la tercera fase del certamen provincial, Ben Hur enfrentará a Central San Carlos. El partido de ida se jugará en San Carlos el domingo 20 desde las 15:30hs. Mientras que la revancha será en el Estadio “Néstor Zenklusen” el domingo 27 a las 18:30hs.