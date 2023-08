CRAR culminó en el tercer puesto al vencer a Caranchos

En el encuentro por el tercer y cuarto puesto del torneo de Segunda División del TRL, CRAR superó este sábado como local a Los Caranchos de Rosario por 34 a 20. El equipo rafaelino cerró así un torneo en el que aspiraba a más, sobre todo porque en algún momento fue puntero, pero que igualmente no debe sacarlo del foco para lo que vendrá que es muy importante, ya que en la Reclasificación se pondrá en juego la ilusión de lograr el ascenso.

El elenco Verde logró un try penal, y tries de Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried y Ricardo Brown, mientras que Santiago Kestens sumó un penal y tres conversiones, y Martín Bocco un penal.

La formación titular rafaelina fue con Juan Ghizzoni, Jonatan Viotti y Gabriel Morales; Joaquín Rouco Oliva y Facundo Aimo; Manuel Mandrille, Ian Trossero y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Nicolás Imvinkelried, Santiago Albrecht, José Francone; Santiago Kerstens.

Cambios: Ticiano Hang por Ghizzoni, Martín Barberis por Viotti, Jorge Requelme por Morales; Gian Allasino por Trossero, Martín Bocco por Villar, Francisco Fuglini por Kerstens, Facundo Ledesma por Rouco Oliva y Mateo Villar por Brown.

El equipo dirigido por Alejandro Chiavón volverá a tener acción en tres semanas, cuando comience la Reclasificación.



EL TÍTULO A VENADO TUERTO

El campeonato de segunda división fue para Jockey de Venado Tuerto, que en Esperanza derrotó a Alma Juniors por 27 a 17.



ESTUDIANTES EN EL NIVEL SUPERIOR

En Sauce Viejo se disputó este sábado la gran final del TRL y en primera división el campeón fue Estudiantes de Paraná. El equipo entrerriano superó a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 16 a 12 ante 10.000 personas.

Desde el año 2000, en que se inició el torneo, hasta 2022, el trofeo de campeón solo se había quedado una sola vez en lugar que no fuera Rosario. Ocurrió en 2008, cuando Santa Fe Rugby venció al CRAI en una recordada final con clásico incluido. Esta vez también llegó el título a Entre Ríos.

En el preliminar, por el tercer y cuarto puesto, Duendes de Rosario le ganó al local Santa Fe RC por 36 a 22. En el conjunto rosarino fue titular el rafaelino Lorenzo Colidio, que desde el lunes se sumará a una nueva participación en Argentina XV.