Atlético de Rafaela le ganó a Chacarita en octava división

El capítulo 22 del torneo ‘Campeones del Mundo’ de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino tuvo a Atlético de Rafaela enfrentándose con sus pares de Chacarita Juniors.

En la jornada del viernes jugaron las tres categorías menores de la Crema, en condición de visitante, y el lunes –pasadas las elecciones- completarán las mayores en el predio Tito Bartomioli.



Los resultados que se registraron en Buenos Aires:



- Séptima: Chacarita 3 vs. Atlético 1 (Juan Argañaraz).

- Octava: Chacarita 0 vs. Atlético 2 (Santino Boidi y Tomás Stoffel).

- Novena: Chacarita 1 vs. Atlético 0.