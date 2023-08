La Crema cerró la semana de trabajos en el Tito Bartomioli

Atlético de Rafaela cerró ayer una nueva semana de entrenamientos y sin actividad por las elecciones de este domingo, el plantel volverá a los trabajos mañana. La zona B se reanudará el próximo fin de semana y la zona A jugará entre semana.

Por la fecha 26, la Crema estará visitando a Estudiantes de Buenos Aires, el próximo sábado 19 de agosto a las 15.00hs.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán igualaron sin goles ante Brown de Adrogué en su última presentación, y acumulan una importante racha de cuatro juegos sin caídas, con tres victorias y dicho empate.

Con 41 puntos ocupa la cuarta posición de la tabla, manteniéndose, como desde el inicio mismo de la temporada 2023, en puestos de clasificación al reducido. Con la racha de resultados se afianza en dicha colocación y sueña con poder terminar más arriba.

En el sprint final deberá enfrentar a todos los que vienen por encima en las posiciones.

En lo que respecta a lo inmediato, la ‘Crema’ tendrá dos salidas seguidas y es un dato alentador, ante los buenos resultados que viene consiguiendo en terreno ajeno: es uno de los mejores de la categoría jugando como visitante.

El próximo sábado irá a Caseros, ante el elenco de Walter Otta, y posteriormente se presentará en Mar del Plata ante Aldosivi.

Luego de dichos cotejos, al conjunto de Ezequiel Medrán le quedará: Deportivo Madryn (local), Villa Dálmine (visitante), Deportivo Morón (local), Independiente Rivadavia (visitante), Chaco For Ever (local), Mitre de Santiago del Estero (visitante) y Chacarita Juniors (local).



ASÍ SE JUEGA LA PRÓXIMA

La fecha 26 de la zona B se jugará de la siguiente manera: Viernes 18/08: 15hs Riestra vs Chaco For Ever. Sábado 19/08: 15hs Tristán Suárez vs Aldosivi, Brown de Adrogué vs Deportivo Madryn, Estudiantes Buenos Aires vs Atlético de Rafaela, 17.10hs (tv) Atlanta vs Chacarita, 19.10hs (tv) Ferro vs Independiente Rivadavia, 19.35hs (tv) Quilmes vs Villa Dálmine. Domingo 20/08: 15.50hs (tv) Gimnasia Jujuy vs Deportivo Maipú, 17hs Racing Córdoba vs Mitre (Santiago del Estero).



EL DEBUT POR COPA SANTA FE

El próximo martes 22 de agosto a las 21hs Atlético de Rafaela jugará el partido de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe ‘Provincia Deportiva’. Será en San Justo ante Colón, y luego, aún con fecha y horario a confirmar, disputarán la revancha en el Monumental de barrio Alberdi.

Para afrontar dicho encuentro la ‘Crema’ irá con muchos juveniles y aquellos futbolistas que no vienen teniendo demasiados minutos en el primer equipo, posibilidad que le dará a Medrán y su cuerpo técnico, de buscarle rodaje a aquellos que no lo vienen teniendo.

En Colón de San Justo se encuentran dos exAtlético, el defensor Tomás Baroni y el delantero Franco Jominy.