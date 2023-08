"Terminamos con sensaciones positivas", afirmó Gentinetta

Al regreso de los Juegos Mundiales Universitarios celebrados en China, Candela Gentinetta dejó sus sensaciones como capitana sobre esta experiencia, al sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol.

La rafaelina que continuará otra temporada en Obras Sanitarias debutó en el certamen llevándose consigo gratos sentimientos: «Fue una experiencia única y muy linda, que me sorprendió porque desconocía su magnitud y reconocimiento a nivel mundial. Me llevo el placer de haber podido disfrutarlo junto al excelente grupo que se construyó», fueron sus primeras palabras.

La organización puso a disposición una villa olímpica donde los atletas de todas las delegaciones convocadas compartieron estadía, convirtiéndolo en un acontecimiento aún más especial. Al respecto, la ala pivote y futura médica agregó: «La villa contaba con muy buena infraestructura y actividades para aprender sobre idiomas y cultura local. Además, convivir con personas de diferentes países a una la enriquece porque le muestra otras formas de comportarse tal vez difíciles de vivenciar de otra manera. Me asombró cómo todo en China se realiza de la forma correcta o no se realiza, sin grises. Se portaron muy serviciales y atentos con nosotros, la organización estaba ahí cada vez que necesitábamos algo».

El equipo masculino comandando por Mauricio Santángelo arrasó en el grupo, superó los Cuartos en un partidazo ante Lituania y luego cayó ante República Checa y USA para ubicarse entre los 4 mejores del mundo. El femenino dirigido por Ignacio Navazo fue de menor a mayor en la pista y cerró su performance con dos trabajados triunfos ante Eslovaquia y Rumania que les permitieron quedarse con la 10° posición.

«Independientemente de los resultados, pudimos competir y llevarnos dos victorias importantísimas. Cada una de nosotras y el básquet argentino femenino en general debe continuar su evolución, pero conscientes de que podemos estar al nivel. Terminamos con sensaciones positivas que motivan a seguir trabajando y a mejorar la preparación para estos torneos», expresó Cande.