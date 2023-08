Canapino se ubicó 21º y fue ganador Dixon en Indianápolis

El argentino Agustín Canapino, del equipo Juncos Hollinger Racing, finalizó este sábado en la 21ª posición la competencia del IndyCar, desarrollada en el tradicional autódromo de Indianápolis, por la decimocuarta fecha del calendario anual de la división de monopostos en los Estados Unidos.

El piloto bonaerense, de 33 años, había largado en la ubicación 23 y no pudo concretar a lo largo de las 85 vueltas de la exigencia el despegue deseado. El oriundo de Arrecifes, a bordo de una Dallara Chevrolet, esquivó con criterio el incidente registrado en la vuelta inicial (que involucró a tres vehículos), pero no logró avanzar demasiado en el clasificador, a partir de que su máquina se mostró falta de potencia.

Canapino llegó con una vuelta menos, lejos de la línea del neocelandés Scott Dixon (Dallara-Honda), quien soportó los embates finales del estadounidense Graham Rahal (Dallara-Honda) y cruzó primero la bandera a cuadros.

Dixon, de 43 años y campeón en IndyCar en las temporadas 2003, 2008, 2013, 2015 y 2020, obtuvo su triunfo número 54 en la categoría. Rahal, de 34, arribó a 477 milésimas. Tercero se clasificó el mexicano Pato O’Ward (Dallara-Chevrolet), a 8s. 092/1000; el dinamarqués Christian Lundgaard (Dallara-Honda) termino cuarto, a 9s. 321/1000; el local Alexander Rossi (Dallara-Chevrolet) se ubicó quinto, a 9s. 793/1000, y el australiano Will Power (Dallara-Chevrolet) culminó sexto, a 14s. 692/1000.

El líder del campeonato, el español Alex Palou (Dallara-Honda) llegó séptimo y sumó importantes unidades para sostenerse en la cima. Más atrás arribaron el neocelandés Scott McLaughlin (Dallara-Chevrolet), el estadounidense Kyle Kirkwood (Dallara-Honda) y el sueco Marcus Ericsson (Dallara-Honda).

Palou aumentó su renta de puntos sobre sus perseguidores a 101 con tan solo tres carreras más por disputarse y acaricia el campeonato.

La décimo quinta fecha de la IndyCar será el próximo 27 de agosto en el circuito de World Wide Technology Raceway.

Principales posiciones del torneo: Alex Palou 539 puntos; Scott Dixon 438; Josef Newgarden (EE.UU.) 434; Scott McLaughlin 395; Pato O’Ward 388; Marcus Ericsson 377. El bonaerense Canapino continúa en la vigésimo primera ubicación del torneo, con 151 unidades.