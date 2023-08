Manuel Wirtz se presentará en Rafaela

El sábado 26 de agosto, Manuel Wirzt se presenta en Rafaela, con organización de Canavesio Eventos. El espectáculo se llevará a cabo en la Sociedad Rural de Rafaela a las 22:30. Además, se agrega la opción de cena para quien lo desee. Después del recital, sigue la fiesta retro con Jota Ochat.

Las anticipadas pueden adquirirse en Armonía Deco (Casabella 112), Walhalla (Salta 126) y Canavesio Eventos (3492 - 315999).



SOBRE MANUEL WIRTZ

Fue mimo en los shows de Juan Carlos Baglietto. El mismo año que se inició como solista, editó su primer disco titulado "Funcionamiento" (1987), el cual presentó en el Chateau Rock ’88.

Junto a La Torre realizó una gira en 1988 por la Unión Soviética en donde se presentó ante 300 mil personas. Después de su segundo álbum, "Mala Información", se dedicó a conducir programas infantiles como "Dibujuegos" y "No te quedes afuera". Además participó en programas de humor junto al actor Guillermo Francella.

En 1992 lanzó "Manuel Wirtz", con la participación de Hilda Lizarazu. En este álbum se destacó el tema "Donde Quiera Que Estés". Luego surgió en 1994 "Magia", su cuarto trabajo; el mismo contiene los temas "Rescata Mi Corazón" y "Por Ganar Tu Amor". Un año después grabó "Cielo y Tierra" y en 1997 presentó su sexta placa, llamada "Una razón".

En el año 2002 sale a la venta "Grandes Éxitos" y en el 2005 llega su disco "Quimera", con composiciones originales de Wirzt y Alberto Lucas, y con la participación de Gustavo Cordera en "Bla, Bla, Bla". "Loco Por Ti", corte de difusión, fue cortina de la telenovela "Yago, pasión morena".

En el 2009 editó "Vení", del cual se desprende el hit "No Me Digas Que No". Este álbum fue presentado en 2011 junto a sus grandes éxitos en La Trastienda.

En 2014 llevó a cabo la dirección del espectáculo de Topa y ese mismo año, en el mes de septiembre edita "Manuel Wirzt Vivo", que es su primer disco en vivo en toda su carrera, el décimo en su historia y fue grabado a fines del 2013 en el Teatro Opera City.

En el 2019 lanza los sencillos "Todo", "Loca de mi corazón" y la versión del tango "Uno".

En mayo de 2020 lanza la balada "Tanto amor", en septiembre edita la canción "Desde que te vi", grabada antes de la pandemia, con la colaboración de Diego Torres. El 20 de noviembre del mismo año lanza su disco "Todo".

El 27 de marzo de 2022 lanza el videoclip de "Imposible" en feat con Dani La Chepi.

Este año fue conductor del exitoso envío que el año pasado produjo y condujo Marcelo Tinelli, "Canta conmigo ahora".